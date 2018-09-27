Çalık Denim’e, İTHİB’den Platin Ödülü

Premium denim üretiminde dünyanın en büyük 10 firmasından biri olan Çalık Denim, İTHİB tarafından düzenlenen İhracatın Liderleri Ödülleri’nde Platin Ödülün sahibi oldu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından, hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörlerinde ihracatta gösterdikleri performans ile ülke ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı başarılı ihracatçıların ödüllendirildiği İhracatın Liderleri Ödülleri’nde Çalık Denim’e ikinci kez Platin Ödülü verildi. Çırağan Otel’de gerçekleştirilen törende ödülü, Çalık Denim adına Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Can Çalık aldı.

İki yıl üst üste Platin Ödül kazanan Çalık Denim, yenilikçi ve özgün dokunuşları ile Türkiye’nin dokuma konfeksiyon ihracatında yaklaşık %20’lik bir paya sahip olan dokuma denim giysilerinin gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Yılda 42 milyon metre denim kumaşı üreten ve üretiminin yüzde 50'den fazlasını ağırlıklı olarak Avrupa, ve ABD'ye ihraç eden Çalık Denim, önümüzdeki dönemde Güney Amerika ve Uzak Doğu pazarlarına yapılan ihracatı arttırmayı hedefliyor. Dünyada premium denim üretiminde en büyük 10 şirketten biri olan Çalık Denim, küresel denim markalarının en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.