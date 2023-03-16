Çalık Holding Türkmenistan'da 3 hastane inşa ediyor

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Çalık Holding’in iştiraki GAP İnşaat Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta anahtar teslimi olarak yapacağı Uluslararası Onkoloji Merkezi, Uluslararası Pediatri Merkezi ve Stomatoloji (Ağız ve Diş Hastalıkları Merkezi) Merkezi’nin temellerini attı.

Temel atma töreni 15 Mart'ta Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un katılımıyla gerçekleştirildi. Gurbanguli Berdimuhamedov, hastane yatırımlarının Türkmenistan sağlık politikasında öncelikli yer aldığını ifade ederek, “Modern teşhis ve tedavi merkezlerinin oluşturulması sağlık sistemimizin gelişmesine katkı sağlayacak. Bu kurumların oluşturulmasıyla birlikte burada çalışacak sağlık personelinin ve doktorlarının yetiştirilmesine önem veriyoruz" dedi.

Sağlık alanındaki reformların gerçekleştirilmesi amacıyla uluslararası kurumlarla da iş birliği yapacaklarını ifade eden Gurbanguli Berdimuhamedov, "Yurtdışındaki modern teşhis ve tedavi olanaklarını ülkemize kazandıracağız. Bunun yanı sıra mesleki becerilerin geliştirilmesi ve ülkemize uzun yıllar hizmet verecek nitelikli sağlık kadrosu yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" ifadesinde bulundu.

Üç hastanenin temeli atıldı

Temel atma törenlerinde konuşan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Türkmenistan'da modern sağlık merkezleri, çok amaçlı hastaneler, çağdaş ilmi-klinik merkezler, senatoryumlar inşa edildiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “İnsan sağlığının korunması Türkmenistan'da devlet politikasının öncelikli yönlerinden birisi. Son yıllarda tüm sektörlerde olduğu gibi, sağlık alanında da geniş çaplı yatırımlar yapılıyor. Bugün temelini attığımız 500 yataklı uluslararası onkoloji klinik merkezinin, 160 yataklı uluslararası çocuk sağlığı merkezinin ve diş merkezinin inşa edilmesi bunun önemli bir kanıtı." 2022 yılında da Türkmenistan'da 400 yatak kapasiteli rehabilitasyon ve 250 yatak kapasiteli fizyoloji hastanesinin temellerini atan GAP İnşaat'ın Türkmenistan'da devam ettirdiği hastane sayısı 5’e çıktı. 5 hastanenin 1 milyar 250 milyon dolarlık yatırımla yapılacağı belirtildi.

Berdimuhammedow, TDT Zirvesi'ne katılıyor

"Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" başlıklı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere 16 Mart’ta (bugün) Ankara'da bulunan Gurbanguli Berdimuhammedow, ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketinden duyduğu büyük üzüntüyü belirterek Türkiye’nin ve depremzedelerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.