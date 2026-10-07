CarrefourSA’dan iki stratejik atama

CarrefourSA'da Kategori ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı (CCO) görevine Hamit Baykal, Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcılığı (CTO) görevine ise İsmet Öker getirildi. Perakende sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Hamit Baykal, CarrefourSA'nın kategori yönetimi ve pazarlama süreçlerine liderlik edecek. Teknoloji alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip İsmet Öker ise CarrefourSA'nın teknoloji stratejilerine ve ekiplerine liderlik edecek.

"Ekibimizi deneyimli isimlerle güçlendiriyoruz"





CarrefourSA CEO’su Hatice Evren, yapılan atamaların şirketin ticari ve teknolojik dönüşümünü güçlendireceğini belirterek, “Yeni dönemde CarrefourSA’yı, müşteriye sunduğu değer ve alışveriş deneyimiyle fark yaratan, rekabette daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için yetenek havuzumuzu güçlendiriyor, farklı pazarlarda önemli sorumluluklar üstlenmiş liderleri ekibimize katıyoruz. Hamit Baykal, 20 yılı aşkın perakende deneyimiyle kategori yönetiminden uluslararası pazarlara uzanan geniş bir birikime sahip. Bu deneyimin, ürün çeşitliliğimizi ve müşterilerimize sunduğumuz değeri daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz. İsmet Öker ise farklı pazarlarda mühendislik ekiplerine liderlik etmiş, perakendenin dijital dönüşümünü yakından yönetmiş güçlü bir teknoloji lideri. Onun deneyimi de teknoloji stratejimizi ve dijital yetkinliklerimizi geliştirmemizde önemli rol oynayacak. Her iki yöneticimize de yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Hamit Baykal, müşteri beklentilerini merkeze alan, kategori ve pazarlama yetkinliklerini tek bir stratejik çatıda buluşturan dinamik bir yapı hedefliyor. Kategori yönetimi ve pazarlama alanındaki birikimiyle markanın ürün çeşitliliğini zenginleştirmeye odaklanan Baykal, müşteri değer önerisini güçlendirerek yakalanan ticari fırsatları sürdürülebilir bir büyümeye dönüştürmeyi amaçlıyor. İsmet Öker ise, CarrefourSA'yı yeni nesil bir perakende şirketine dönüştürme vizyonuyla; veriyi karar süreçlerinin, yapay zekâyı operasyonun merkezinde ölçekleyerek teknolojiyi e-ticaret büyümesinin ve kârlılığın motoru haline getirmeyi hedefliyor.