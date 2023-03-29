Çelik ihracatçılarından Balkanlar hamlesi

Türk çelik sektörü Balkanlar’daki etkinliğini artırmak, sektörünün beşinci büyük pazarı olan Romanya ile olan bağları güçlendirmek ve ticaret hacmini artırmak için bu ülkeye Ticaret Heyeti düzenledi. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Heyeti, 21 firmanın temsilcileri ile katılarak yeni iş birlikleri ve ortak yatırımlar için görüşmeler gerçekleştirdi. ÇİB'in Romanya'da yaptığı temaslarda, yapılan B2B görüşmelerle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor. İki ayda ihracatın yüzde 40 düştüğünü dile getiren ÇİB Başkanı Adnan Aslan, “İhracat düşüşünde depremin etkisi yok. 35 milyon ton çelik üretiminin 11 milyon tonu Osmaniye, Hatay, İskenderun'da üretiliyor. Bu bölgede üretimin yüzde 60-70'ini iç piyasa tüketiyor.” dedi.

ÇELİKTE EN BÜYÜK PAZAR İSRAİL

Çelik sektöründe en büyük pazarın uzun yıllardan beri İsrail olduğunu ifade eden Adnan Aslan, sonrasında Romanya'nın en büyük 2. büyük pazar olduğunu belirten Aslan, “Türkiye’nin Romanya'ya ihracatı 7 milyar dolar. Bu ihracatın yüzde 18'i olan yaklaşık 1,3 milyar doları çelik sektörü yapıyor. Bu yıl da umut ediyoruz ki yüzde 15 bandını yakalarız.” dedi.

Romanya'da, 2023 yılında AB kaynaklı ciddi altyapı yatırımlarının olacağını duyuran Aslan; yapılacak ihalelerden, Türk firmalarının hem çelik ihracatında hem de müteahhitlik çalışmalarından iş aldığını dile getirdi. Aslan; Balkanlar'a yapılan Sırbistan, Bulgaristan, Macaristan seyahatlerinden geri dönüşlerin pozitif olduğunu, Romanya’ya yapılan görüşmelerden de ümitli olduklarını sözlerine ekledi.

2023’TE BİRÇOK ÜLKEYE TİCARİ ZİYARET

ÇİB olarak her yıl 5-6 ülkede B2B görüşmeleri yaptıklarını, pandemiden dolayı heyetlerin kesintiye uğradığını dile getiren Aslan, bu yıl birçok ülkeye Ticaret Heyeti düzenleyeceklerini ifade etti. 2023 yılına hızlı başladıklarını sırayla Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ziyaretleri yaptıklarını belirten Aslan, Romanya'dan sonra Belçika, Hollanda, İngiltere, Polonya, üçüncü çeyrekte Peru ve Şili, son çeyrekte ise Batı Afrika'da Senegal'e Ticaret Heyeti gerçekleştireceklerini söyledi.

ÇELİKTE YEŞİL MUTABAKAT HAZIRLIĞI

Hiçbir ülkenin “Avrupa Yeşil Mutabakat Karbon Düzenlemesi”ne henüz hazır olmadığını ifade eden Aslan, "Biz çelik üretiminin yüzde 75'ini elektrikli ark ocaklarıyla yapıyoruz. 3 tane firmamız yüksek cevherden yapıyor. Çevre emisyonunu en az etkileyen üretim bacağı elektrikli ark ocağı. Bizim üretimimizin sera gazı atımı, yüksek fırınların 5'te 1'inden daha az. Dolayısıyla bizim hazırlanmamız daha kolay oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik ihracatının geçen yıl 21 milyon ton, ithalatın ise 3'te ikisi kadar olduğunun bilgisini veren Aslan, ithalatın uzun ürün değil yassı ürünlerde gerçekleştiğini kaydetti. İhracatın bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 40 düşeceğini yineleyen Adnan Aslan, "Biz kotalarımızı uzun çelikte her çeyrek ilk iki günde dolduruyorduk. Yassıda ise yaklaşık 1 ay sonra dolduruyorduk. Bu yıl ilk çeyrekte bazı ürünlerde kota dolmadı. Bu Romanya'nın ihracatının azaldığı anlamına gelmiyor, enerji fiyatlarının bizde yüksek olmasından dolayı fiyat avantajımızı kaybettik ve Romanya başka ülkelerden ithalat yaptı." ifadelerini kullandı.

ENERJİ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Haziran'dan sonra elektrik ve doğal gaz fiyatlarının Avrupa ile eşit seviyeye gelebileceğini dile getiren Aslan, "İkinci çeyrekten sonra doğal gaz ve enerji fiyatları aşağı doğru geliyor. Şimdi 1 Nisan'da doğal gazda sanayi kullanımında yüzde 19'luk bir indirim daha gelecek. Bugün itibariyle Avrupa'da bin metreküp doğal gazın Hollanda'daki fiyatı 42 Euro. Nisan’da bizim kullanacağımız doğal gazın fiyatı ise 50 Euro olacak ama hala yüksek bir seviye. Enerji fiyatları 2-3 ay önce ton başına 100 doları geçmişti, şu anda 70-80 dolarlara indi. Dünyadaki petrol ve doğal gaz fiyatları düşünce, Türkiye'de hem elektrik fiyatları hem de doğal gaz fiyatları düşüyor." açıklamasında bulundu.

‘DEPREMİN İHRACATA ETKİSİ YOK’

İki ayda ihracatın yüzde 40 düştüğünü dile getiren Aslan, "İhracat düşüşünde depremin etkisi yok. 35 milyon ton çeliğin 11 milyon tonu Osmaniye, Hatay, İskenderun'da üretiliyor. Bu bölgede üretimin yüzde 60-70'ini iç piyasa tüketiyor.” dedi.

Uzun çelik ihracatında Türkiye'nin birinci sırada olduğunu vurgulayan Aslan sözlerini şöyle sürdürdü; “Uzun çelikteki fiyatlarımız 720 dolar seviyelerindeydi. Depremden sonra 15-16 Şubat'a kadar 710 dolar seviyelerinde devam etti. Sonra ham madde fiyatlarının artışından dolayı kademeli olarak 750-760 dolarlara çıktı. Ama bugün itibariyle Türkiye genelindeki fiyatlar yine 720 dolar seviyelerine indi.”