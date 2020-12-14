CEO’lar için yeni kariyer: “Koçluk”

SELÇUK ERGENÇ

Geleceğin en önemli mesleklerinden biri olarak işaret edilen koçluk, CEO’ların kariyer yolculuklarında yerini aldı. CEO’lar önce kendi gelişimleri için koçluk aldılar. Koçluk yönetici ve lider gelişim programları içinde önemli pay ayrılan hizmetlerden biri haline geldi. Koçluğun yarattığı faydayı deneyimleyen ve gözlemleyen CEO’ların koçluk eğitimlerine ilgi gösteriyorlar. Önce kendi gelişimlerini bir üst seviyeye taşımak üzere başlayan bu süreç CEO’yu kendini daha yakından tanıma, etkili kararlar, problem çözme yetkinlikleri, takım ve paydaş ilişkileri alanlarında destekliyor.

Koçluk alanına Bütünsel Şema Koçluğu Eğitimi ile yepyeni bir ekol kazandıran Tülin ve Cenk Kahvecioğlu 15 yıl ve binlerce saat deneyimlerini birleştirerek uluslararası standartta olan eğitimlerini koç olmak isteyenlere, koçluklarını geliştirmek isteyenlere, yönetim ve liderlik gücünü geliştirmek isteyen yöneticilere uygun olduğunu söylediler.

CEO’ların ve yöneticilerin koçluk mesleğine olan ilgilerini nasıl yorumluyorsunuz?

TK ( Kurucu-Üst Düzey Yönetici ve Lider Koçu)- Koçluk ve liderlik her zaman iç içe geçmiş konulardır. Koçluk Dr. Dick Brough tarafından liderlik tarzını ifade etmek için kullanılarak profesyonel yaşama kavram olarak giriş yapmış. Son 25 yılda kendi için kuralları ve standartları oluşturularak evrilmeye devam ediyor. İş hayatı ve koçluk her zaman yoğun ilişkide oldu. Liderler koçluk çalışmaları ile sıkıştıkları ve çoğunlukla kimseyle paylaşamadıkları alanları konuşmak ve değiştirmek fırsatını buldular. Bu öyle bir deneyimdir ki bunu yaşayan çevresindeki insanlar da yaşasın ister. Öğrendiklerini çevresindekilere uygulamaya çalışır. Koçluğu doğru öğrenmek lideri kendini tanımasını ve kendi üstünde ustalaşmasını beraberinde getiriyor. Çevresindeki olan bitenle olan ilişkisini doğal olarak algısını, kararlarını, etkililiğini, dayanıklılığını ve sağlığını güçlü bir şekilde olumlu etkiliyor. Ayrıca liderin bilgi, birikim ve deneyimi koçlukla birleştiğinde ona özgü, farkını ortaya koyabileceği başka bir mesleği de oluyor. CEO mesleğini değiştirse bile iş hayatından çekilmiyor. Kendi ritmi ile seçtiği grup ile çalışma fırsatı oluyor. O kadar bilgi ve birikim ziyan olmuyor geriden gelen kuşaklara ulaşamaya devam ediyor. Sizce de bu ilgi anlamlı değil mi? Bakın size bir örnek vereyim çalıştığım uluslararası şirketin genel müdürlerinden biri kendi liderlik tarzını çalışmalarımızdan öğrendikleriyle değiştirerek bugün aynı şirketin Kanada’sının CEO’su olarak çalışıyor. Onunla olan çalışmamızda kendini neden ve nasıl geride tuttuğunu, karar alırken nerede ve neden sıkıştığını keşfetti. Bu keşif onun hayatının şifrelerinden biriydi. Üst düzey biri için kendini geride tutmak nasıl olur değil mi? Oluyor çünkü potansiyel dediğimiz şey çok kişiye özgüdür ve çerçevesi de öyledir. Yine bugün Uluslararası bir içecek şirketinin Genel Müdürü konumunda olan müşterim insan ilişkilerinde neleri farklı yapabileceğini keşfettikten sonra önce yurt dışı üst düzey yönetim sorumluluklarına ilerledi sonra ülkeye genel müdür olarak geri döndü. Koçluğun dönüştüren tarafı insanların iş ve özel yaşamlarını üst seviyelere taşır. Burada üst seviyenin ne olduğunun tanımı da çalışılan yöneticiye aittir. Bütünsel Şema Koçluğu programımızda koçluk yetkinliklerinin en güçlü, derin ve yeni versiyonlarını çalıştırıyoruz.

Bütünsel Şema Koçluğu yeni bir ekol, neler yapıyorsunuz bu eğitimde?

CK (klinik psikolog, Ust Duzey Yonetici ve Lider Koçu)– Evet Şema Yaklaşımı Jeffrey E. Young tarafından geliştirilmiş. Burada benim psikoloji alt yapımı ablam Tülin Kahvecioğlu’nun Koçluk bilgi ve deneyimi ile birleştirerek özgün ve güçlü bir program yarattık.

Program öncelikle katılan kişiyi dönüştürüyor. Şemalar hayatın kişiye özgü şifreleridir. Bu programa katılan kişiler yaşamlarının şifrelerini çözüyorlar. Çevrelerindeki insanların nereden ve nasıl hareket ettiklerine dair iç görü geliştiriyorlar.

Şemaları biraz daha açabilir miyiz?

CK -Şemalar, genellikle çocukluk yıllarında başlayan ve temel psikolojik ihtiyaçların giderilememesinden kaynaklanan işlevsel olmayan duygu ve düşünce süzgeçleridir. Şemaların devrede olduğu noktada otomatik olarak gerçekleşen davranışlar vardır. Buna şemanın kendi davranışı da diyebiliriz. . Şemalar kişide kendi davranışlarını oluştururlar ki yaşamaya devam edebilsinler. Şemayı devre dışı bırakmayan fakat kısa vadede çözümmüş gibi duran bu davranışlar kişinin kendini kapana kıstırdığı alanları işaret eder. Kişi düşünürken, hissederken, hareket ederken onlar başroldedir ve ötekilerle bağlantı kurarlar. Paradoksal olarak, çocuklukta kişiye zarar vermiş durumların erişkin yaşamlarında kasıt olmadan canlanmasına neden olurlar. Bunları kişinin hayatında tekrarlanan olaylarda, çözümleyemediği zorluklarda görebiliriz. Şemaların farkına varmak uykudan uyanmaya benzer. Kişi için kendi özgün haline ulaşmaya giden yol şemalarını keşfetmesi ve kontrol etmesi ile olur.

Bütünsel Şema Koçluğu’nun şemalar ile ilgili amacı, kişinin hedeflerine giden yolda hangi ihtiyaçlarını daha fazla gidermek istediklerini fark etmelerine ve bu ihtiyaçları giderebilmeleri için uyumlu yollar bulmalarına aracılık etmektir.