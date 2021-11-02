Çobantur Boltas ve Salesforce iş birliği yaptı

Sektörde teknolojik yatırımları ve kendi yazılımları ile dijitalleşmeye her zaman önem veren Türk – Alman lojistik ağı Çobantur Boltas, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sürecinde tercihini Salesforce’dan yana yaptı. Çobantur Boltas Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Müge Karahan, CRM yazılımında dünyanın lider firmalarından olan Salesforce iş birliği ile entegre lojistik hizmetlerinde müşteri memnuniyetini daha da artıracaklarını belirtti.

1200’ü aşkın özmal ekipmanı ile intermodal, uluslararası kara yolu ve yurt içi taşımacılık hizmetlerinin yanı sıra hava yolu, deniz yolu, proje taşımacılığı ve depolama servisleriyle de entegre lojistik hizmetler sunan Türk – Alman lojistik ağı Çobantur Boltas, teknoloji yatırımlarını artırıyor. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) altyapısını Salesforce ile güçlendiren ve 40 yıllık tecrübeye sahip şirketin Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Müge Karahan, günümüzde lojistik sektöründe rekabetin müşterinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve ihtiyaçlarına yönelik çözümleri zamanında sunmaktan yani müşteri merkezli hizmet anlayışından geçtiğini söyledi.

Lojistik sektöründe alternatiflerin çoğaldığını hatırlatan Karahan, “Artık müşterinin ne istediğini bilmek yetmiyor. Neyi ne zaman isteyeceğini, neyi istemeyeceğini de bilmek ve bunu müşteriye hissettirmek gerekiyor.” dedi.

“Yazılım araçlarını Çobantur Boltas’a özel olarak belirledik”

Çobantur Boltas’ın, 40 yıldır müşteri memnuniyetine büyük önem verdiğinin altını çizen Karahan, şunları kaydetti:

“Salesforce ile müşteri memnuniyetini ve yeni müşterilerimizin sayısını daha da artıracağımıza inanıyoruz. Çobantur Boltas’ın ihtiyaçlarına uygun bilgi derlemesi ve çalışmaları destekleyecek uygun araçlar şirketimize özel olarak belirlendi. Özellikle lojistik maliyetlerinin ve tedarik zincirinin daha da önemli hale geldiği bu dönemde, yeni CRM yatırımımızın Çobantur Boltas’ı rekabette bir adım daha öne taşıyacağına inanıyoruz.”

“Salesforce ile zaman ve maliyet avantajını artırıyoruz”

Salesforce Türkiye Yetkili Satıcısı ve İş Ortağı INSPARK Akıllı İş Çözümleri’nin CEO’su Serdar Susuz da yöntemlerini müşterilerinin ihtiyacına özel oluşturduklarını belirterek, “Çobantur Boltas’ın ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunarak, lojistik süreçlerinin etkinliğini artırıp iş akışlarına değer katacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu.

Salesforce Müşteri Platformu’nun, satış gücü otomasyonu, müşteri hizmet ve destek uygulamaları, pazarlama otomasyonu, iş ortakları yönetimi, iş zekası, nesnelerin interneti, entegrasyon ve bulut servislerini kapsadığını aktaran Susuz, iş süreçlerini kısaltarak müşterilerine zaman ve maliyet avantajı sağladıklarını da sözlerine ekledi.