Bayrampaşa Forum İstanbul AVM içerisinde yer alan SEA LIFE İstanbul ve LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği “Çocuk Şenliği” ile bayram coşkusunu dolu dolu yaşamak ve çocuklarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirmek isteyen ailelere birbirinden keyifli aktivitelerle buluşma imkanı sunuyor. 20 Nisan Cumartesi günü LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’da LEGO® City ve SEALIFE İstanbul’da LEGO® Su Altı Kaşifleri etkinlik alanlarının açılışı ile taçlandırılacak olan “Çocuk Şenliği”, kendine özgü repertuarı ile çocuklarla ortak bir dil yakalayan Pırlangıç Çocuk Şarkıları Orkestrası’nın neşe dolu konserlerine de sahne olacak. Şenlik süresince Forum İstanbul’da ise çocuklar Barış Manço’nun balmumu figürü eşliğinde LEGO® parçalarından Barış Manço portresini yapacaklar.

LEGO® City filmi ve etkinlik alanı 20 Nisan’da ilk kez ve sadece LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’da!

20 Nisan Cumartesi günü saat 12:00’de LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’u ziyaret eden LEGO® tutkunları, tüm dünyada sadece LEGOLAND®’lerde gösterilen 4D LEGO® City filminin ilk gösterimini izleyebilecek. Misafirlerin, 4D sinema keyfi ile aksiyonun bir parçası olacağı ve LEGO® City polisinin macera dolu serüvenine tanıklık edeceği film gösteriminin ardından aynı gün açılan LEGO® City etkinlik alanında heyecan kaldığı yerden devam edecek. Yeni etkinlik alanında filmi adeta yeniden yaşayacak olan çocuklar kendi kaçış helikopterini oluşturabilecek; polis araçlarını ve binalarını tasarlayıp sergileyebilecek; hatta stop motion videolarını çekebilecekler. LEGO® City Polis memuruna yardımcı olmak isteyen macera tutkunu LEGO® severler, 20 Nisan’dan itibaren LEGO® City etkinlik alanını ziyaret edebilir.

SEA LIFE İstanbul’da büyülü anlara tanıklık edeceksiniz

SEA LIFE İstanbul, 20 Nisan Cumartesi günü tüm çocukları, LEGO® Su altı Kaşifleri ekibinin üyesi olmaya davet ediyor. SEA LIFE İstanbul’un yeni etkinlik alanı LEGO® Su Altı Kaşifleri, su altı canlıları ile ilgili ilgi çekici bilgileri eğlenceli ve yaratıcı etkinliklerle ziyaretçiye sunuyor. Etkinlik alanı açılışının ardındansa eğlence Avrupa’nın en büyük deniz kaplumbağası Iggy’nin, Türkiye’nin en büyük kum kaplanı köpekbalıkları Derin ve Crin’in ve devasa vatozların elle beslenmesi, Pırlangıç Çocuk Şarkıları Orkestrası’nın konseri eşliğinde dalgıçların su altındaki büyüleyici şovu gibi etkinliklerle devam ediyor. Kendine özgü repertuarı ile çocuklarla ortak bir dil yakalayan ve 5 işiden oluşan Pırlangıç Çocuk Şarkıları Orkestrası’nın neşe dolu konserleri, çocuk zekâsını küçümsemeyen; dinamizmi ile günümüz çocuklarına uyumlu bir dil yakalayan yeni çocuk şarkılarından oluşuyor. Konserin repertuvarında İzmir Marşı, 23 Nisan, Arkadaşım Eşek, Besin Zinciri gibi şarkılar yer alıyor.

Barış Manço’nun figürü eşliğinde LEGO® Mozaik Atölyesi

Çocuk Şenliği boyunca Forum İstanbul’da ise; yaşadığı dönemde 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan, ölümünden sonra ise her daim saygıyla anılan Barış Manço’nun 21 bin LEGO® parçasından oluşan 30 kilo ağırlığındaki mozaiği yapılacak. Madame Tussauds İstanbul’da sergilenen Barış Manço balmumu figürünün de eşlik edeceği atölyede çocuklar LEGO® parçalarıyla devasa bir Barış Manço mozaiği oluşturacak.

SEA LIFE İstanbul, LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul ve Forum İstanbul’daeğlence, 20- 23 Nisan tarihleri arasında gün boyu devam edecek.