Çok katlı pazarlama sektöründe yeni yatırım

“Multi brand” sistemiyle Ukrayna’da 2017 yılında kurulan ve kısa sürede Ukrayna çok katlı pazarlama sektörünün lideri olan Unice Multibrand, Türkiye’de de faaliyete geçti.

Unice Multibrand Türkiye; Unice Multibrand’in Kurucusu Sinan Şen, Türkiye’nin köklü şirketlerinden Akten Kozmetik’in Ortakları Gökhan Kara ve Banu Çelikoba, Fon Kozmetik’in Ortakları Yakup Atıcı ve Adlan Seçgül’ün iş birliğiyle yüzde 100 yerli bir şirket olarak 2020 yılında İstanbul’da kuruldu.

Unice Multibrand Türkiye, Unice Multibrand Ukrayna’nın “know how”undan yararlanarak çalışmalarını sürdürecek.

“En büyük farkımız ‘multi brand’ sistemini uyguluyor olmamız”

Unice Multibrand Türkiye, tek değil pek çok markanın ürününü satışa sunuyor. Ukrayna’da olduğu gibi Türkiye’de de bir “ilk” olan “multi brand” sistemiyle Unice Multibrand Türkiye, yepyeni bir katalog sistemi getiriyor.

Unice Multibrand Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kara, Türkiye doğrudan satış sektörünün 2020 yılını 3 milyar TL’lik büyüklükle kapatacağına, pandemi döneminde birçok kişinin bağımsız girişimci olarak sektöre girmesiyle, Mart-Temmuz 2020 tarihleri arasında ciro bazlı olarak 2019 yılına göre %85 büyüme gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Gökhan Kara, sektörde güçlü ve global oyuncular olsa da Türkiye’nin çok katlı pazarlama açısından halen büyük fırsatlar taşıdığını belirterek, “Sektörü büyütmeye ve lider olmaya geldik. En büyük farkımız ‘multi brand’ sistemini uyguluyor olmamız. Unice Multibrand’in Ukrayna’da uyguladığı ‘multi brand’ sistemini bazı küçük değişikliklerle Türkiye’nin yerel şartlarına uygun hale getirdik, orada edinilen deneyimleri Türkiye’ye aktarmaya başladık. Kendi ürünlerimizin yanı sıra birçok başka markanın ürünlerini tüketicilerle buluşturacağız. Sadece tek üretici değil, her üretici bir fabrika bizim için. Deneyimimiz ve güçlü ortaklık yapımızla Türkiye’deki dengeleri değiştireceğiz” açıklamasında bulunuyor.

Unice, Akten Kozmetik ve Fon Kozmetik markalı ürünlerin yanı sıra kalite sertifikalarına sahip 23 farklı markanın ürünlerine kataloğunda yer veren Unice Multibrand Türkiye; yerli üretim, doğal, kaliteli, teknolojik, insana ve çevreye saygılı ürünler, ayrıca geniş bir ürün yelpazesi vadediyor.

İlki 1 Kasım 2020’de yayınlanan Unice Multibrand Türkiye kataloğunda renkli kozmetikten cilt ve saç bakım ürünlerine, parfümden sağlıklı yaşam ve ev bakım ürünlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yaklaşık 500 ürün satışa sunuluyor. Süreç içinde ürün çeşidi 1.500’e çıkarılacak, ayda bir yayınlanacak kataloglarda %20-25 oranında yeni ürün yer alacak.

Çok katlı pazarlamanın en önemli unsurlarından olan ve ürünlerin tüketiciye ulaşmasında kilit rol oynayan girişimcilerini huzur ve mutluluk odaklı bir ortam, sürdürülebilir başarı ve uzun soluklu kazanç planı sunarak titizlikle seçen Unice Multibrand Türkiye, yola 10.000 girişimciyle çıktı, bir yıl içinde bu sayıyı 300.000 kişiye ulaştıracak.

Unice Multibrand Türkiye, bu şekilde girişimcilere yepyeni bir şekilde sermaye gerektirmeyen bir gelir modeli sunarken istihdama da katkı sağlamayı hedefliyor.

Unice Multibrand’in globalleşme çalışmaları ise Türkiye’den sonra Romanya, Polonya, Almanya ve Fas’ta devam edecek.