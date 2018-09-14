Coliseum'dan 'Gyrotronic' dersi

Coliseum Sports Club’ın trend dersi “Gyrotonic", hem tüm vücut kaslarınızı çalıştırıp fit bir vücuda sahip olmasını sağlıyor.

Fit bir vücut, stresten uzak ve daha sağlıklı bir yaşam için Acarkent’te yer alan Coliseum Sports Club, günümüz trend egzersiz metotlarından Gyrotonic ®’i, özel tasarladığı stüdyosunda forma girmek isteyenlerle buluşturuyor.

Macar balet Juliu Horvarth’ın yoga, dans ve tai chi gibi egzersizlerden esinlenerek oluşturduğu egzersiz metodu Gyrotonic ®, vücudun 3 boyutlu olarak dairesel hareketlerle çalışmasını sağlamakta. Sporun yanı sıra medikal alanda da kullanılarak, günün stresinden kurtulmak, gevşemek, esnemek ve aynı zamanda da kuvvetlenmek isteyenler için doğru bir tercih.

Dans eder gibi ritmik bir şekilde uygulanan bu özel egzersiz metoduyla, skolyoz, kifoz, lordoz gibi omurgaya bağlı duruş bozukluklarının giderilmesine fayda sağlanıyor,kan dolaşımının daha düzenli olması sağlanıyor, organlar ile eklemler arasında ideal açılım sağlanıyor ve de daha sıkı daha fit bir görünüş elde ediliyor.

Coliseum’un uzman eğitmenleri eşliğinde yapılan Gyrotonic ®, form ve sağlığı bir arada sunuyor.