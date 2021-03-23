Commencis ve Akinon’dan bulut bilişim iş birliği

İş birliği kapsamında, Akinon, Amazon Web Services (AWS) altyapısıyla bulut teknolojileri üzerinde çalışan geniş hacimli platformları için maliyet optimizasyonu sağlayarak, kullanımı çok daha verimli hale getirecek. Bu süreçte, Commencis’in bulut bilişim alanındaki uzmanlığı ve danışmanlığından yararlanacak.

Amazon Web Services tarafından, 2020 yılında, Türkiye’de ‘Yılın Danışmanlık Partneri’ seçilen Commencis, uzman ekibi ve 10 yılı aşkın cloud tecrübesiyle şirketlerin tüm bulut dönüşüm süreçlerini yönetiyor.

Türkiye’de ve dünyada önde gelen perakende markalarının dijital dönüşüm süreçlerini destekleyen omni-channel çözümler geliştiren Akinon, 20 ülkede 100’ün üzerinde markaya hizmet veriyor. AWS teknolojisi ve Commencis’in Cloud alanındaki uzmanlığından yararlanmak üzere gerçekleştirdiği bu iş birliğiyle Akinon, perakende sektörünün esnek, modüler ve ölçeklenebilir e-ticaret platformu ihtiyacını karşılayarak, tüm dünyaya teknoloji altyapısı servis eden bir firma olma hedefini destekleyecek.

Akinon’un kurucu ortağı ve CEO’su Tolga Tatari, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: “Perakende alanındaki dijital dönüşüm trendi, pandemi döneminde katlanarak artmaya devam etti. Sektörün tamamı hem dijitalleşmenin hem de dijital kanalları daha verimli kullanmanın yollarını aramaya başladı. Perakende sektörünün uçtan uca dijital satış ve operasyonlarını yapmasına olanak veren altyapıları sağlamaya devam ederek, son 3 yıl içerisinde ticaret hacmimizi yılda ortalama %295 büyüme ile 62 katına çıkardık. Bu hızlı büyüme dönemlerinde, esnek ve uygun maliyetli bir bulut altyapısı kullanmak son derece kritik. Türkiye’den çıkan en büyük e-ticaret platformu olma hedefimizi gerçekleştirirken Commencis gibi bulut bilişim alanında uzman bir firmanın desteğini almaktan dolayı oldukça mutluyuz. Başarımızı global ölçekte de sürdürürken, Commencis’in en önemli yardımcılarımızdan biri olacağına inanıyoruz.

Commencis kurucu ortağı ve CEO’su Fırat İşbecer, şöyle konuştu: “Son 10 yıldır bulut teknolojisinin organizasyonlar üzerindeki etkisi giderek artıyor. Özellikle perakende sektörünün karlılığı sürdürmek için dijitalleşme süreçlerinde ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen bulut çözümleri kullanmaları büyük önem taşıyor. Commencis olarak en büyük Cloud servis sağlayıcıları ile olan iş ortaklıklarımız sayesinde şirketlerin esnek ve ölçeklenebilir altyapılardan faydalanmasını sağlayarak, bulut maliyetlerini azaltmaya yönelik ciddi çalışmalar yapıyoruz. Amazon Web Services teknolojisini kullanarak, Akinon gibi dünya devleriyle rekabete odaklanan bir e-ticaret firmasının büyüme ve karlılığını artırma hedefine katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz.”

Commencis, büyük veri, kullanıcı deneyimi, yazılım ve bulut bilişim alanındaki ürün ve çözümleriyle dünyada önde gelen şirketlerin dijitalde büyümelerine öncülük ediyor. Amazon Web Services, Google Cloud ve Microsoft Azure gibi lider bulut servis sağlayıcılarının danışmanlık partneri olan Commencis, şirketleri, bulut teknolojisiyle buluşturarak, iş süreçlerini hızlandırmaya ve teknoloji yatırımlarını en verimli şekilde hayata geçirmelerine yardımcı oluyor.