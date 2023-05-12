Cottonbox 450 milyon TL ciro hedefliyor

Ev tekstili sektöründe en büyük 3 markadan biri olan Cottonbox, 2022 yılını yüzde 100 büyüme ve 300 milyon TL ciro ile kapattı.

Cottonbox; 2023 yılında yurt içinde yüzde 35, ihracatta ise yüzde 15 büyüyerek yılı 450 milyon TL ciro ile kapatmayı hedefliyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına ev tekstilinde sürdürülebilirliğe yönelen marka, geri dönüştürülmüş pamuk ve pes iplik harmanlanarak üretilen tasarımlarıyla da sektörde fark yaratıyor.

Çevreci yaklaşımıyla doğa dostu tasarımlara imza atan Cottonbox, yıllık 1.000.000 adet ürün satışıyla her yıl ortalama yüzde 20 büyüme gerçekleştiriyor. Yurt geneline 1.000’in üzerinde, yurt dışında ise 55 ülkede yaklaşık 450 satış noktasıyla tüketiciye ulaşan marka, doğru partnerlerle kurduğu stratejik bağlantılarla yurt dışında markalaşma çalışmalarına hız kazandırıyor. En çok Almanya, Rusya, Balkan ve Körfez Ülkeleri ile ihracat yapan Cottonbox, 2023 yılında ihracatta dolar bazlı yüzde 15 büyüme elde etmeyi hedefliyor. Aynı zamanda globalde mağazalaşma çalışmalarını da yoğunlaştıran marka, 5 yıllık projeksiyonunda yurt dışı mağaza sayısını 50’ye çıkarmayı planlıyor.

Türkiye’nin ev tekstili ihracatında büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı ve Desiad Başkanı Nuri Turgut, “2022 yılında enerji ve işçilik maaliyetlerinin artması, Rusya – Ukrayna savaşının uzaması, küresel fiyat dengesizlikleri, Avrupa ağırlıklı resesyon ve tasarruf dürtüsü nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi ev tekstilinde de zor günler yaşandı. Tüm dünyada devam eden hammadde fiyatlarındaki artışlar ve küresel enflasyon nedeniyle alım gücü azalırken, şirketlerin pazar payları da daralmaya başladı. Geride bırakmış olduğumuz 2022 yılını tüm bu olumsuzluklara rağmen başarılı bir şekilde ve 100 büyüme ile kapattık. 2023 yılında yurt içinde yüzde 35, ihracatta ise yüzde 15 büyüyerek; yılı 450 milyon TL ciro ile kapatma hedefindeyiz. Kısa dönem planlarımız arasında yeni pazarlara girerek sektördeki gücümüzü ve global marka vizyonumuzu daha da derinleştirmek yer alıyor. Kısa vadede Güney Amerika, Batı Afrika ve Batı Avrupa ülkelerine de girmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yaşanan siyasi gelişmeler sonucunda daha önce var olduğumuz ama sonra kapanan Suudi Arabistan ve Mısır pazarlarını da tekrar aktif hale getiriyoruz. Ayrıca kendi markamızla pazarda yer aldığımız Balkanlar, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde kendi marka tabelamızla bayilerimize perakende satış mağazaları açtırmak istiyoruz. Ülkemizin sektördeki potansiyelinin çok büyük olduğunun farkındayız. Cottonbox olarak ülkemizin ev tekstili sektöründe sahip olduğu tüm avantajları sonuna kadar değerlendirerek ve markalaşma faaliyetlerimizi yoğunlaştırarak sektördeki konumumuzu güçlendirme çalışıyoruz.” dedi.

Çevreci bir marka olarak sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Turgut, “Son yıllarda ülkemizde pamuğun sürdürülebilir, doğal ve çevreci olarak üretilip işlenmesi için çalışmalar yürütülmeye başlandı. Her sektörde olduğu gibi ev tekstilinde de sürdürülebilirlik kavramı artık vazgeçilmez hale geldi. Cottonbox olarak biz de üzerimize düşen görevi yapmak için kollarımızı sıvadık ve yeni koleksiyonumuzda geri dönüştürülmüş pamuk ipliği ile ürettiğimiz ürünlerimizle doğa dostu tasarımlar hazırladık. Önümüzdeki dönemde “tasarımdan doğaya” diyerek sürdürülebilirlik çalışmalarımızı daha yoğunlaştıracağız. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak adına elimizden geleni yapacağız.” dedi.