Danone'de yeni genel müdür

Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürü olarak görev yapan Emre Kaşıkçı, “Danone Su Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Genel Müdürü” olarak atandı.

2017 yılından bu yana “Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürü” olarak görev yapan Emre Kaşıkçı, Sırma ve Hayat şirketlerini bünyesinde barındıran Danone Su şirketinin, “Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Genel Müdürü” olarak atandı. K

Kaşıkçı, ayrıca “Danone Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Entegrasyon Genel Müdürü” görevini de üstlenecek.

Emre Kaşıkçı bu görevinde; Türkiye ve bölgede tüm Danone Grup şirketlerine hizmet veren “Finans”, “İnsan Kaynakları”, “Genel Sekreterlik” ve “Bilgi Teknolojileri” alanlarını kapsayan İş Destek Birimlerine liderlik edecek ve farklı iş kollarındaki Grup şirketleri arasında sinerjinin ve verimliliğin artırılmasına katkıda bulunacak.

EMRE KAŞIKÇI KİMDİR?

2002 yılında Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Emre Kaşıkçı, farklı iş deneyimleri sonrasında 2006 yılında Danone ailesine katıldı.

Sırasıyla; Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Gelişen Pazarlar Bölgesi Pazarlama Müdürü, Rusya ve BDT Bölgesi Çocuk ve Bağışıklık Kategorileri Pazarlama Müdürü, Danone Global Merkez Ofis’te Çocuk Kategorisi Global Pazarlama Müdürü ve ardından 2011-2014 yılları arasında Danone Sütlü Ürünler Avustralya Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev aldı.

Ardından Türkiye’ye dönerek Danone Türkiye Sütlü Ürünler Ticari Direktörlüğü görevini üstlendi. Kaşıkçı, 2017 yılından bu yana Türkiye Danone Sütlü Ürünler’in Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı.