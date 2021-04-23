Darüşşafaka'da uzaktan eğitim alan 100 çocuğa destek

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çeken Silverline, geçen yıl başlattığı eğitim desteğini her yıl 23 Nisan’da yineleyerek binlerce çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Silverline, geçen yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açılışının 100. Yılında ‘100. yılda 100 umut’ sloganı ile başlattığı eğitim desteğini bu yılda devam ettirerek bu anlamlı projeyi sürdürülebilir hale getirdi. Silverline Ankastre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına 100 çocuğun gelecek hayallerine ortak oldu. Marka, Darüşşafaka’da Covid 19 nedeni ile uzaktan eğitim gören 100 çocuğun, internet bağlantısı, dijital eğitim materyalleri, kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını içeren “Uzaktan Eğitim Kiti” ile destek oldu. Türkiye’nin dört bir yanındaki annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz binlerce yetenekli çocuğa nitelikli eğitim fırsatı yaratan Darüşşafaka Cemiyeti’nin destekçisi olmaya devam eden Silverline, eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekiyor. Marka, ‘100 Umut’ projesi kapsamında her yıl 23 Nisan’da çocukların eğitimlerine destek olma hedefinde.

Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin “Binlerce çocuğa ulaşacağız”...

Daha iyi bir gelecek için üstümüze düşen çok görev var diyen Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin “şimdiye kadar her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerek fabrikamızda gerekse merkez ofiste çalışanlarımızın çocukları için keyifli etkinlikler yaptık. Ancak daha fazlasını yapmak, ülke geleceğine daha fazla yatırım yapmak hep hedeflerimiz arasındaydı. Geçen yıl TBMM’nin açılışının 100. Yılı vesilesi ile bu hayalimizi gerçekleştirmiş ve 100 çocuğa umut olmuştuk. Bu projemizi sürdürülebilir kılmak için artık her 23 Nisan’da çocuklar için umut olmaya, eğitimde fırsat eşitliği yaratan kurumlara destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız binlerce çocuğa ulaşmak. Geleceğe daha aydınlık bakabilmek için Darüşşafaka gibi bu zorlu görevi üstlenen STK’lara ve çocuklara destek olmak bizim gibi şirketlerin en büyük sorumluluğu...’ dedi.