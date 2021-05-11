Depart'tan yeni ürün: Ezer Serisi

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Değirmen teknolojileri sektörünün lider yedek parça tedarikçisi, güçlü tedarik ağı ve uzaktan erişim imkanı sunan yüksek teknoloji servis ürünleri sağlayıcısı ve Satake Türkiye distribütörü Depart, yeni optik ayırıcı Ezer Serisini piyasaya sunuyor. Minimum yatırım maliyeti ile maksimum performans sunan tam renkli optik ayırıcı Ezer, pirinç başta olmak üzere küçük taneli tahıllarda maksimum ayrıştırma performansına olanak tanıyacak.

Ezer Serisi, şimdiye kadar piyasaya sunulan Satake ve diğer üst düzey optik ayırıcılar ile karşılaştırıldığında uygun fiyatı ile Türkiye pazarında güçlü bir yere sahip olacak. Toplam yatırım maliyetini düşüren ve yüksek verimlilikle birleştirerek karlılığı artıran Ezer’in yüksek performansı ve tam renkli kamerası, artan pazar talebini karşılayarak ürünlerinde farklılık yaratmak isteyen üreticiler için ideal çözüm olacak.

Ezer’den %15 hoş geldin indirimi

Depart, rekabetçi fiyatları ile küçük taneli tahıllarda maksimum ayrıştırma performansıyla fark yaratan Ezer Serisi ile, tesislerinde minimum yatırım maliyet ile maksimum verimlilik sağlamak isteyenler için Türkiye’den sipariş veren ilk 10 firmaya %15 hoş geldin indirim imkanı sunacak.

Ayıklanan ürünlerde yüksek kalite

Yüksek verimlilikle tesis kapasitesini yükselterek maksimum gıda güvenliği ve üretkenlikle karlılığı artıran Ezer, hedef kusurların renk profillerini sınıflandırmak için Satake patentli gelişmiş bir yazılım kullanıyor ve optimum hassasiyet ayarlarını otomatik olarak oluşturuyor. Üç aşamalı ayıklama sistemi ile hassas sınıflandırma imkanı sunan Ezer, birinci sıralamasında ayıkladığı ürünleri iki kez daha sıralama imkanı sunarak ürün kaybını minimize etmeye olanak tanıyor. Minimum hatalı seçme oranı ile ürünün hassas bir şekilde sınıflandırılmasını sağlayarak verimliliği arttırıyor.

Tam renkli kamera ile yüksek performans

Kamerada ileri performansıyla ürünleri ayırmada yüksek verimlilik sağlayan Ezer, insan gözü hassasiyetinde çalışan tam renkli kamerası ile özellikle pirinç ayırmada, açık sarı taneler gibi hafif renk farklılıklarını bile tespit ederek maksimum performans sağlıyor.

Güvenilir Japon teknolojisi

Güvenilir Japon teknolojisiyle geliştirilen 1 milyar vuruş ömürlü enejktörleri ile kolay ve güvenilir operasyon sağlayan Ezer, sade ve yenilikçi arayüzü ile kullanımı kolaylaştırıyor. Kullanıcı dostu gelişmiş renkli dokunmatık 7 inç ekran ile Ezer, operatörlerin tüm ayarları tek bir arayüzden yapabilmesine ve hata bildirimlerinin takip edilebilmesine olanak tanıyor.

Depart Hakkında:

62 yıllık tecrübesi ve uzman ekibi ile tahıl öğütme ve işleme sistemleri teknolojisinde dünyanın önde gelen şirketlerinden Alapala Grubu’nun iştiraki Depart, Türkiye’de pirinç işleme teknolojisinin küresel lideri Satake markasının distribütörlüğünü yürütmektedir.

Satake Hakkında:

Japonya’da ve dünya çapında 150’den fazla ülkede tanınan 1896 yılında Japonya’da kurulan Satake, çok sayıda araştırma ve bilgi birikimi ile tahıl işleme sistemlerinde dünya lideri olmuştur. Satake, pirinç, buğday ve diğer tahılların işlenmesi için kapsamlı bir ürün gamına sahip olup, tek makinalar, entegre sistemler ve tamamen mühendislik çözümleri yelpazesi üretir. Satake, müşterilerine ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilmiş mükemmel ekipman sunma taahhüdü ile kendi alanlarında en eski, büyük ve en gelişmiş şirket konumuna ulaşmıştır.