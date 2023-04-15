Depremzede 4 bin çalışanına yaşam alanı sunuyor

Tosyalı Holding deprem bölgesinde tesislerinin bulunduğu İskenderun ve Osmaniye’de 6 bin çalışanıyla birlikte yaraları sarmaya devam ediyor. İskenderun Sarıseki tesisine yakın bölgede 4 bin kişilik bir yaşam alanında kendi çalışanları ve iş ortaklarının çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayan, Osmaniye’deki tesisinde 150 çalışanını aileleriyle birlikte ağırlayan Tosyalı Holding, bölgenin iklimine uygun malzemelerle, içerisinde bir evde olabilecek temel ihtiyaçlarının karşılanabileceği, normal prefabriklerden farklı olarak özel tasarlanan konteynerleri de her bir çalışanın istediği yere, tüm altyapısını da kurarak teslim etmeye başladı.

Tosyalı Holding deprem bölgesinde tesislerinin bulunduğu İskenderun ve Osmaniye’de 6 bin çalışanıyla birlikte yeniden ayağa kalkmak için var gücüyle çalışıyor. Çalışanları için barınma ve beslenme dahil her türlü imkânı sunan Tosyalı Holding, sunduğu özel tasarım yaşam alanlarıyla hayatın yeniden tesis edilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor.

İskenderun Sarıseki tesisine yakın bölgede 4 bin kişilik bir yaşam alanının ihtiyaçlarını karşılayan, bunun yanısıra Osmaniye’deki tesisinde de 150 çalışanını aileleriyle birlikte ağırlayan Tosyalı Holding, bölgenin iklimine uygun malzemelerle, içerisinde bir evde olabilecek temel ihtiyaçlarının karşılanabileceği, normal prefabriklerden farklı olarak özel tasarlanan konteynerleri de kurmaya başladı.

Osmaniye’de 300 tane konteyneri teslim eden Tosyalı, çalışanlarının taleplerini dikkat alarak konteynerleri nereye istenirse oraya kuruyor. Tosyalı Holding’den yapılan açıklamada insanların yaşamlarını istedikleri gibi devam ettirmeyi talep ettikleri, o yüzden köylerine, kasabalarına ya da eski evlerine yakın en uygun alan neresiyse konteynerlerin oraya kurulduğu belirtiliyor. Elektrik, su başta olmak üzere tüm altyapısı hazır olarak teslim edilen konteynerlerden, nisan ayı sonuna kadar 650 adet teslimat yapılmış olacak.

Tosyalı Holding’in İskenderun Sarıseki’deki tesisin yakınında kurulan 4 bin kişilik yaşam alanı ise bölgede yaşamın yeniden tesisi ve istihdam açısından büyük bir önem teşkil ediyor. Tosyalı Holding, ayrıca burada Türkiye’nin en büyük demir-çelik tesislerinden birinin inşasını tamamlamak üzere çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu bölgede çok sayıda yabancı ve yerli uzman başta olmak birçok insan ağırlanıyor. Burada Tosyalı Holding tarafından kurulan 120 konteyner bulunurken tesisin inşasında çalışan iş ortaklarının çalışanları da bu 4 bin kişilik yaşam alanında, üç öğün sıcak yemek başta olmak üzere her türlü imkândan yararlanıyor.