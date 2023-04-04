DESA İtalya’da Ar-Ge ve üretim tesisi satın aldı

Yaklaşık 50 yıllık birikim ve üretim yeteneğini Avrupa’ya taşıyan DESA, İtalya’da lüks markaların tercihi Toskana Bölgesi Casentino Vadisi’nin Arezzo ilindeki Poppi’de fabrika satın aldı. Önümüzdeki günlerde Ar-Ge ve üretim tesisi olarak faaliyete geçecek DESA Internazionale fabrikası, İtalya ve Fransa’nın lüks markalarına deri çanta ve saraciye ürünleri imal edecek.

Türkiye'nin deri mamulleri alanında öncü markası DESA, dünya markaları ile olan ilişkisini geliştirmek, deri çanta ve saraciye ürünleri üretimini ve satış hacmini artırmak amacıyla 2022 yılının ikinci yarısında İtalya’da bir fabrika yatırımı gerçekleştirdi. DESA’nın üretim operasyonlarının yürütüleceği yeni fabrikası, Casentino Vadisi'nin Arezzo ilindeki Poppi’de 5 dönüm arazi içerisinde 1.896 m² kapalı alana kuruldu. Mart ayında satın alma sözleşmesinin ve imza sürecinin tamamlandığı DESA Internazionale fabrikası, nisan ayı içerisinde faaliyete geçecek.

Son teknoloji ve makine donanımına sahip olan DESA Internazionale S.R.L. tesisindeki üretim süreci, kalıp oluşturma ve prototiplemeden tamamen bitmiş deri çantalara ve küçük saraciye ürünlere kadar tüm üretim süreçlerini kapsayacak. Tesiste, endüstri 4.0 uyumlu dikiş, işleme, kesim ve yapıştırma gibi üretim makineleriyle, ünlü İtalyan ve Fransız markalara yönelik son derece katma değerli bir üretim yapılacak. Lüks ve son moda trendlere sahip deri çanta ve saraciye ürünleri her sezon DESA tarafından üretilip Avrupalı moda tutkunlarının beğenisine sunulacak.

DESA CEO’su Burak Çelet, “Yatırımlarımızla özellikle Avrupa’da büyümeye devam ediyoruz”

50 yıldır lüks markaların gururlu ortağı olarak gerçekleştirdikleri iş birlikleri ile küresel başarılara imza attıklarını belirten DESA CEO’su Burak Çelet, “80’li yılların başlarında Amerika’dan Almanya ve Singapur’a kadar satış ve dağıtım ofisleri kurarak deri mamulleri ihracatında global bir şirket olma yolunda ilerledik. Bugün, üretim, ihracat ve perakende alanında 50 yıllık tecrübemizle sektörün lideri konumunda bulunuyoruz. Dikey entegrasyonunu tamamlamış benzersiz iş modelimizle ülkemizin İtalya’ya gerçekleştirdiği deri mamulleri ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini tek başına gerçekleştiriyoruz. Özellikle İtalyan lüks markaları ile çok derin ortak köklere sahibiz. Bu markalarla olan yakın ilişkimiz, bizi müşterilerimize coğrafi olarak da yakın bir bölgede yeni bir yatırım yapmaya teşvik etti. DESA olarak, dünyada ve özellikle Avrupa’da yıllardır bilinen, sevilen ve yakından takip edilen bir şirket olarak hızla büyümeye devam ediyoruz” dedi.

İtalya’daki Ar-Ge ve üretim tesisi nisan ayında faaliyete geçecek

Satın alma sözleşmesi imza töreninde İtalyan basınına konuşan DESA’nın İtalya’daki Ar-Ge Merkezi ve Üretim Tesisi Operasyon Müdürü Simone Norcini ise Toskana'daki tekstil imalatının gelişiminin ivme kazanmasıyla Casentino Vadisi’nin büyük moda evlerinin tercihinde ilk sıralara yerleştiklerini belirtti. Norcini, detaylı araştırmalar ve analizler sonucunda DESA’nın İtalya fabrikasının bu bölgeden satın alınmasının da ayrıca avantaj sağlayacağının altını çizerek Casentino’daki kadın nüfusunun DESA Internazionale S.R.L sayesinde işgücüne katılımda oldukça talepkâr olduklarını ve memnuniyet duyduklarını söyledi. Aynı zamanda Norcini, iş gücünü eğitmek ve kadın çalışanlar için fırsatlar yaratarak İtalyan toplumuna katkıda bulunmanın DESA’nın sürdürülebilirlik mirasının ve vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı.