GYİAD ( Genç Yönetici ve İş adamları Derneği) tarafından düzenlenen “ Başarı: Dijital Dönüşümde Konferansı’nda konuşan Buypaycoin Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Özçakmak; dünyanın dijital dönüşümle tekrar şekillendiğini, her alanda çok hızlı bir değişimin yaşandığını bu değişimin de en çok finans sektöründe olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en fazla yatırım alternatifi sunan dijital para borsası Buypaycoin, Gyiad’ın ( Genç Yönetici ve İş adamları Derneği) düzenlediği “ Başarı: Dijital Dönüşümde Konferansı’na” sponsor oldu.

Swissotel İstanbul’da düzenlenen “Başarı Dijital Dönüşümde” konulu konferansta açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik reform vurgusu yaptı. Güçlü bir ekonominin önemine dikkat çeken Bilecik bunun reformlarla sürekliliğinin sağlanacağını söyledi.

Konferansın destekçisi ve konuşmacıları arasında olan Buypaycoin Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Çakmak GYİAD üyelerine ve konferans katılımcılarına blockhain teknolojileri ve kripto paraların finans sektörüne getireceği değişimi paylaştı. Dijital dünyanın yaşamımızın tüm alanlarında yer aldığı bu dönemde blockchain teknolojilerinin ve kripto para birimlerinin önemine vurgu yapan buypaycoin Özçakmak; “Dünya geleceğini şekillendiriyor. Türkiye’nin buna kayıtsız kalma lüksü yok. Her gün blockchain teknolojisi ve kripto paraların yeni kullanım alanları gelişiyor. Birkaç yıl öncesine kadar endişeyle bakılan bu teknoloji gelecek birkaç yıl içerisinde hepimizin içinde olacağımız bir sistem haline gelecek” dedi.

Buypaycoin bünyesinde yatırımcılar için pek çok para birimine yatırım imkanı sunduklarını vurgulayan Özçakmak; “Bitcoin, Ethereum, Ripple olmak üzere Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar, Dash, Tron, Dogecoin gibi dijital paralarda yatırım yapılmasına olanak sağladıklarını belirtti. Yatırımcılarının alt koinlere olan ilgisinden dolayı, alt koinlere önem verdiklerini ve alt yatırım limitlerini de 100 TL olarak belirlediklerini aktaran Özçakmak, “Bu konuda küçük yatırımcıya da kolaylıkla yatırım yapma olanağı sağlamış oluyoruz” şeklinde konuştu.