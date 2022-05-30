Dijital dönüşüm projesi Tan Ekspress’e iki ödül birden

Endüstriyel cam devi Yorglass, ‘güvenilir ve global tedarikçi’ vizyonu doğrultusunda yarım yüzyıla dayanan bilgi ve tecrübesiyle faaliyetlerini sürdürürken, dijital dönüşüm projeleriyle de sektörüne değer katmaya ve sürdürülebilir başarılara imza atmaya devam ediyor. Yorglass’ın dijital platform üzerinden başlattığı dijital dönüşüm projesi Tan Ekspress, iki önemli ödülün sahibi oldu. Kurumlarının teknoloji ve dijitalleşme ile daha çevik bir organizasyona dönüşümüne önderlik eden CXO Medya’nın gerçekleştirdiği CIO Ödülü’ne ve IDC CIO Awards 2022’de “Best IT Governance” kategorisinde ikincilik ödülü alan Yorglass, yenilikçi dijital uygulamalarıyla başarı yolculuğuna bir yenisini daha ekledi. Türkiye’de beş şehirde, yedi fabrikası bulunan ve 60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Yorglass’ın Tan Ekspress projesi, 7 ay gibi kısa bir sürede 7 işletmede yüzde yüz hayata geçirilerek dijital dönüşüm sürecinin alt yapısının oluşmasına ve sürecin hızlanmasına katkı sağladı.

“Dijital dönüşümle güvenilir ve global tedarikçi olma amacımızı güçlendirdik”

Yorglass CIO’su Hakan Uçar kazanılan ödüllerle ilgili şunları söyledi:

“60 ülkede gösterdiğimiz faaliyetlerle bir dünya şirketi olma yolunda tüm ekosistemimizde sürdürülebilir değer yaratmak için çalışıyoruz. 2020 ve 2021 yılları pandemi ile birlikte dijitalleşme, inovasyon, hız ve farklı iş yapış biçimleri gibi yeni indikatörlerle değişimin son 10 yıla göre iş dünyasında en çok etkisini gösterdiği yıllar oldu. Biz de bu dönemi hem çalışanlarımız hem müşterilerimiz hem de diğer paydaşlarımız için değer yaratan uygulamalar ve yatırımlarla değerlendirdik. Şirketimizin varoluş amacı ve ana stratejileri doğrultusunda global ayak izimizi genişletmek, tedarik güvenliğini sağlamak, marka değerimizi artırmak ve rekabetteki yerimizi güçlendirmek için Tan Ekspress Projesi’ni hayata geçirdik. Güvenilir ve global tedarikçi olmak vizyonumuz doğrultusunda, insan, müşteri odaklılık, çeviklik, çevre koruma ve şeffaflık değerlerimizi kapsayan bu projemizle iki önemli kurumdan iki değerli ödüle layık görülmek bizler için gurur verici.”

Dijitalleşme Yorglass’ta verimliliği maksimum seviyeye çıkardı

Yorglass’ın Tan Ekspress Projesi ile birlikte şirketin dijitalleşme puan seviyesi 3 kat artarken ay sonu mali kapanış faaliyetlerinde harcanan süre ise yarıya indi. En iyi yöntemler uygulanarak 3. parti yazılımlarla çalışma oranı %70 oranında azaldı. Şirketin lojistik operasyonlarında verimlilik %25 artarken, çalışanların iş yükünde en az %40 iyileşme gözlemlendi.