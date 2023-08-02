Dimes'ten çevreyi koruma yatırımı

ESCON Enerji iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmada soğutma gruplarına bağlı elektrik tüketiminde yüzde 73,4 oranında düşüş elde edildi ve yıllık 97,6 TEP enerji tasarrufu elde edilirken, karbon emisyonlarında 571 ton karbon azalım sağlandı.

Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu ve günümüzün önde gelen içecek markalarından biri olan DİMES, İzmir üretim tesisinde gerçekleştirdiği çevre odaklı enerji verimliği yatırımıyla elektrik tüketiminde tasarruf sağlarken, önemli ölçüde karbon emisyonu azaltım değeri de elde etti.

ESCON Enerji iş birliğinde gerçekleştirilen projenin, İzmir üretim tesisindeki çevreye saygılı uygulamaları daha da üst bir seviyeye taşıdığını ifade eden DİMES Türkiye Genel Müdürü Cem Kurt, “Tüm faaliyetlerini Doğaya ve İnsana Saygı ana değer çerçevesinde yürüten DİMES, çevresel sorumluluklarını tüm iş süreçlerinde öncelik olarak görmekte ve tüm iş kararlarını insan ve doğa için en iyisini gözeterek almaktadır. Sorumlu ve sürdürülebilir üretim yaklaşımımızla çevresel etkimizi azaltmak için en son teknolojileri kullanmaya önem veriyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilen yeni yatırımla, söz konusu sistemlerimizin elektrik tüketiminde yüzde 73’ü aşan oranda düşüşle yıllık 97,6 TEP enerji tasarrufu elde ederken, karbon emisyonlarında 571 ton gibi önemli azalım sağlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projede, 2004 yılında Türkiye’nin ilk ve tek enerji hizmet şirketi olarak çalışmaya başlayan ESCON Enerji ile iş birliği yaptık. Kendi alanında tartışmasız bir uzmanlığa sahip olan ESCON’un yönetim ve proje ekipleri, çalışmamız boyunca sergiledikleri yakın ve değer odaklı bir iş birliğiyle bir kez daha takdirimizi kazandılar. Yatırımlarımız ve faaliyetlerimizle doğa ve insan için değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.

İklim değişikliğinin etkileriyle birlikte emisyon azaltımının ve enerji verimliliğinin giderek daha fazla önem kazandığına dikkat çeken ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü, “Önlem alınmadığı takdirde 2030 yılı itibarıyla Türkiye’nin yıllık toplam sera gazı emisyon miktarının 1.175 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Ancak Paris Anlaşması çerçevesinde alınacak önlemler ve uyum çalışmalarıyla bunu 929 milyon tonda tutabilmek mümkün. İşte bu noktada kamuya, özel sektöre ve bireysel olarak hepimize görev düşüyor. DİMES bu kapsamda attığı kararlı adımlarla yalnızca ürünleriyle değil sürdürülebilirlik alanında da ülkemizin öncü markalarından biri olduğunu gösterdi. DİMES yöneticilerine ve çalışmalarımız boyunca bize her türlü kolaylığı sağlayan tesis çalışanlarına bu değerli iş birliği için teşekkür ediyorum. Bu yalnızca DİMES için değil sektörümüz ve ülkemiz için de önemli bir yatırım” diye konuştu. Tesiste yapılan çalışmaların sağlayacağı faydalara da değinen Ünlü şöyle devam etti; “Soğutma gruplarında yaptığımız operasyonel ve ekipman bazlı çalışmalar neticesinde elektrik tasarrufu ile emisyon azaltımı elde edilecek. Azalacak elektrik tüketimi ile DİMES hem üretim süreçlerinde önemli bir kaynak verimliği sağlayacak hem de üretim maliyetlerini düşürecek.”

DİMES yatırımı ve ESCON Enerji uzmanlığıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, DİMES İzmir üretim tesisinde proses soğutması amaçlı kullanılan 4 adet hava soğutmalı soğutma grubu, 1 adet Mitsubishi Heavy Industries yüksek verimli su soğutmalı santrifüj soğutma grubu ile değiştirilerek sistem yenilenmesine ve merkezileştirilmesine gidildi. Soğutma grubu ve soğutma kulesi, pompalar, akıllı otomasyon sistemleri gibi cihazlardan oluşan yardımcı ekipmanların yüksek verimliliği ve operasyon optimizasyonu ile yılda 1.545.337 kWh olan elektrik tüketimi %73,4 düşürülerek, 410.650 kWh’e indirildi. Böylece yıllık 97,6 TEP enerji tasarrufu sağlanırken, karbon emisyonlarında da 571 ton CO2 emisyon azalımı elde edildi.

Öte yandan, sistemin izlenmesi ve optimum şartlarda çalışması için yine ESCON Enerji tarafından geliştirilen IoT platformu Energy Eye kullanılıyor. DİMES dijital sistemleriyle uyumlu şekilde çalışan Energy Eye, enerji verimliliğinin ve proses performansının takip ve analiz edilmesini sağlıyor.