Doğal gaz bağlantı bedelinde taksit imkanı

Faaliyet gösterdiği tüm şehirler ve ilçelerde abonelerine yönelik cazip imkânlar sunan Aksa Doğalgaz, yeni abone olacaklar için bir kampanya başlattı.

Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketlerinden Aksa Doğalgaz, faaliyet gösterdiği 27 il, 260 ilçe ve beldede yeni aboneleri için bağlantı bedeline 6 taksit kampanyası başlattı. Konforlu, ekonomik ve çevreci enerji doğal gazı kullanmak isteyen vatandaşlar, mayıs ve haziran aylarında anlaşmalı banka kredi kartlarını kullanarak yapacakları ödemelerde abone bağlantı bedelinde 6 taksit fırsatından yararlanabilecek.

40 bin kilometreyi bulan şebeke uzunluğuyla Türkiye’nin dört bir yanına doğal gaz dağıtımı gerçekleştiren Aksa Doğalgaz, 5 milyona yakın abonesine güvenle doğal gaz ulaştırıyor. Faaliyet gösterdiği tüm şehirler ve ilçelerde abonelerine yönelik cazip imkânlar sunan Aksa Doğalgaz, yeni abone olacaklar için bir kampanya başlattı. Aksa Doğalgaz’ın mayıs ve haziran ayları boyunca geçerli olacak kampanyasında doğal gaz abonesi olmak isteyen vatandaşlar abone bağlantı bedelini anlaşmalı banka kredi kartlarını kullanarak 6 taksit imkânıyla ödeyebilecekler.

Mutfak tüpüne göre 4,5 kat daha ekonomik

Faaliyetlerini “Şehirler doğal gazla nefes alıyor” diyerek gerçekleştiren Aksa Doğalgaz, vatandaşları doğal gaz konforuyla buluştururken sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla insan ve çevre merkezli çalışmalarını başarıyla hayata geçiriyor. Böylece şehirlerin havası temiz kalıyor, vatandaşlar konfordan ekonomik olarak yararlanabiliyor. Doğal gaza geçiş yapan aboneler, ısınmada ithal kömüre göre 3,5 kat*, elektriğe göre 4,5 kat*, mutfakta yemek pişirmede ve sıcak suda tüpe göre 4,5 kat* daha ekonomik olan doğal gazı evlerinin her odasında veya isterlerse yalnızca mutfakta kullanabiliyor.

Ücretsiz 25 metreküp doğal gaz

Karadeniz gazının devreye alınma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen uygulamaya ilişkin 1 Mayıs 2023’te Resmi Gazete’de yayınlanan kararname kapsamında, 1 Mayıs tarihinden itibaren bir yıl boyunca mutfak ve sıcak su kullanımı için 25 metreküp doğal gaz devlet tarafından karşılanacağı açıklandı. Evlerinin önünde doğal gaz hattı bulunan vatandaşlar dilerlerse düşük dönüşüm maliyetiyle yalnızca mutfakta doğal gaz dönüşümlerini gerçekleştirerek, 1 yıl boyunca ücretsiz 25 metreküp doğal gaz imkanından yararlanabilir ve ücretsiz gaz sayesinde neredeyse maliyetsiz olarak dönüşüm gerçekleştirmiş olabilirler.



