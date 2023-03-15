Doğanlar Mobilya, 2022 yılı rakamlarını açıkladı

Doğanlar Mobilya Grubu; Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak-Banyo ve Ruum Store markalarıyla, Türkiye’nin önde gelen 100 markası arasında yer alıyor.

2022 yılsonu rakamlarını açıklayan Doğanlar Mobilya grubu, ulaşılabilir fiyatlarla modern tasarımlı mobilya üretimi ve satışı yapan mağaza sayısına göre 3. büyük mobilya şirketi olduklarını ifade etti.

Doğanlar Mobilya Grubu 2022 yılında, 3 milyar 831 milyon TL hasılat rakamıyla, önceki yıla göre %120’lik bir satış büyümesi yakaladı. 550 Milyon TL FAVÖK rakamına ulaştı. Net kârı 2022 yılında bir önceki yıla göre 6 kat artarak 180 milyon TL’ye ulaşan Doğanlar Mobilya Grubu, aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre %86 büyüterek, 3,2 milyar TL’ye yükseltti.

İsmail Doğan: “Doğanlar Mobilya grubu olarak 2022 yılı kapanış rakamları gurur verici.”

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, konuyla ilgili açıklamasında 2022 yılı kapanış rakamlarının gurur verici olduğunu belirterek, “Doğanlar Mobilya Grubu olarak, uluslararası pazarda yerimizi daha da sağlamlaştırmak bizim için öncelikli bir hedef. 5 markamızla, 2022 yılı sonunda 561 yurt içi, 96 yurt dışı olmak üzere toplamda 657 satış noktasına ulaştık. 2023 yılı için de hedeflerimiz yüksek. Türkiye genelinde 100-110, yurtdışında ise 20-25 yeni satış noktası hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Bünyesinde yer alan tüm markaların ürün portföyünü esnek üretim modeli uygulamasıyla güçlendirdiğini dile getiren Doğan, lojistik ve operasyon maliyetlerini optimize etme amaçlı yurt içinde 6 noktada lojistik ve operasyon merkezleri kurulduğunu, İzmir, Ankara, İstanbul Tuzla, Hadımköy ve Kayseri’de 19.000 m2 perakende bölge deposu ve Biga’da 20.000 m2, Düzce’de 25.000 m2 depo alanını devreye aldıklarını dile getirdi. Rakamsal başarının yanı sıra özellikle sürdürülebilirlik adına iyi işler yapma çabalarının olduğuna dikkat çeken Doğan, “Doğanlar Mobilya Grubu olarak kısa süre önce imzaladığımız UN Women sözleşmesi ile, kadınlar ve erkekler arasında eşitliğin tesis edilmesi amacıyla; en kapsamlı yetenek havuzunun oluşturulması, rekabet becerisinin artırılması, kurumsal sosyal sorumluluk konularında vazifelerimizin yerine getirilmesi gibi önemli başlıkların altına imza atmış olduk.” şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde kur farkı zararlarının şirket karlılığının olumsuz yönde etkilendiğini belirten Doğan; “Döviz borçlarımızı 2022 son çeyreğinde tek haneli rakamlara indirdik. İhracat hedefimizin 1/3 oranına kadar aşağı çektik. Bundan sonraki dönemde kur farkı zararlarımız şirket gündeminde olmayacaktır. Ayrıca; yine 2022 son çeyrekte yüksek faizli kredilerden düşük faizli kredilere önemli geçişler yaptığımızdan, karlılıklarımızda ciddi artış sağlayacağız.” şeklinde konuştu.