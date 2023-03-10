Doğuş'un Geleceğe Giriş Programı’nda depremzedelere öncelik verilecek

Doğuş Teknoloji, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce gence staj ve istihdam imkânı sağladığı "Geleceğe Giriş" genç yetenek programı kontenjanının yarısını, afet bölgesindeki gençlere ayırıyor.

2 Nisan’a kadar başvuruların devam edeceği genç yetenek programında mülakat sürecini başarı ile tamamlayan gençlere uzun ve kısa dönem staj ile çalışma imkanları sunuluyor.

Doğuş Teknoloji, 2017 yılında başlattığı ve bugüne kadar 400’den fazla öğrenciye uzun ve kısa vadeli staj imkanı sağlayan “Geleceğe Giriş” genç yetenek programı kontenjanının yarısını, bu yıl deprem bölgesindeki gençlere ayıracak.

Başvurular 2 Nisan’a kadar devam edecek

Depremden etkilenen gençlere öncelik verilen “Geleceğe Giriş 2023” genç yetenek programı, devlet ve vakıf üniversitelerinde okuyan ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin yanı sıra, yüksek lisans öğrencileri ile yeni mezun gençleri de kapsıyor. Bugüne kadar 60 farklı üniversiteden yaklaşık 400 öğrencinin dahil olduğu staj programında, 78 genç yetenek tam zamanlı iş sahibi olurken, bu yıl projeye 10 binin üzerinde öğrencinin başvurusu bekleniyor. Başvurular 2 Nisan’a kadar www.gelecegegiris.com adresinden yapılabiliyor.

Doğuş Teknoloji CEO’su Semih İncedayı: “Bu yıl önceliğimiz depremden etkilenen gençlerimize eğitim ve istihdam sağlamak.”

Türkiye’nin yaşadığı felaketten dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Doğuş Teknoloji CEO’su Semih İncedayı, “Bu yıl genç yetenek programımız Geleceğe Giriş ile depremden etkilenen gençlerimizi özellikle desteklemeyi amaçlıyoruz. Programa katılan gençler, daha önceki yıllardaki gibi gerçek projelerde çalışma ve farklı teknolojileri deneyimleme şansına sahip olacak. Ekip içerisinde aldıkları sorumlulukların yanı sıra eğitimlerle desteklenen, sosyal kulüpler ve aktivitelerle zenginleşen, kurum içi girişimcilik ve yeni nesil teknoloji çalışma grupları gibi platformlarla, onlara farklı kapılar açtığımız gibi iş fırsatları da sunuyoruz. Şu anda bünyemizde genç yetenekten kadroya geçmiş olup kritik rollere terfi eden, başarılı projelerle bizi gururlandıran birçok çalışma arkadaşımız var. Daha önceki yıllardan farklı olarak bu yıl en büyük hayalimiz, ülkemizin yaralarının bir an önce sarılması ve depremden etkilenen gençlerimize gelecekleri için katkı sunabilmek.” dedi.

“İnsana değer” yaklaşımı ile gençlere eşit fırsatlar sunmaya odaklanan Doğuş Teknoloji, bu yıl pozitif ayrımcılık yaparak deprem bölgesindeki gençlerin eğitimine ve istihdamına öncelik veriyor. Doğuş teknoloji, yaş ortalaması 33 olan 500 kişilik genç ve yaratıcı kadrosu, bilişim sektöründe tutkuyla takip edilen şirketlerden biri olmanın sorumluluğuyla ulusal ve uluslararası pek çok markaya hizmet veriyor.