Duayen işadamının büyüme sırları

İş dünyasının duayen isimlerinden Erol Tezman, şirket olarak sürekli büyüdüklerini çünkü her krizde yatırım yaptıklarını söyledi.

26.05.2023 16:41:030
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Duayen işadamının büyüme sırları

İş dünyasının önde gelen sanayicilerinden EROL TEZMAN, yeni ve niş alanlarda istedikleri büyümeyi yakaladıklarını söylüyor. Yatırım iştahlarının yüksek olduğunu belirterek Kuzey ve Güney Amerika’da yapacakları iki önemli satın almaya dikkat çekiyor.

Capital 2023 Nisan sayısından

Erol Tezman, iş dünyasının duayen isimlerinden biri. Liderlik ettiği 75 yıllık Tezman Holding; başta gıda, kimya ve denizcilik olmak üzere birçok sektörde niş alanlarda faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz yıl 5 milyar TL’yi aşan bir ciroya ulaşan grup, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımlarla büyüme peşinde. Tarihleri boyunca her zaman kriz dönemlerinde fırsatları değerlendirerek büyüdüklerini belirten Erol Tezman, 2023 yılında döviz bazında yüzde 12-15 oranında büyüme planı yaptıklarını söylüyor. 

Tezman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tezman, oğulları ve şirketin 3’üncü kuşak temsilcileri Selim ve Ralf Tezman’la birlikte grubun büyüme hikayesini, son yıllardaki performansını ve gelecek hedeflerini Capital’e anlattı...

* RÖPORTAJIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



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