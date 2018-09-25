Dünya devlerine üretim yapacak

Telekomdan savunma sanayine, iş makinalarından ameliyathanelere kadar geniş bir yelpazede güvenlik kilitleri üreten Mesan Kilit, 2019 yılını 'yatırım yılı' ilan etti. Cirosunun yüzde 65'i ihracat olan şirket, yeni yatırımlarıyla dünyada önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Bu kapsamda dünyaca ünlü şirketlerle işbirliğine gidecek olan Mesan, Amerikan telekomünikasyon şirketi AT&T ve İngiliz telekomünikasyon şirketi British Telekom'un yanı sıra Almanya ve Çin'de de dev şirketlere üretim yapacak.

Bu yıl önemli yatırımlar yaptıklarına vurgu yapan Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, yeni yapılacak yatırımlardan bahsetti. İlk yatırımın daha önce Türkiye’de kurulmuş, Mesan Kilit'in de bu alanda ikinci olacağı otomatik zamak yükleme sistemininde gerçekleşeceği bilgisini veren Mustafa Mertöz, sistemle ilgili şunları söyledi: "Sistem, ana hammaddemiz olan zamakları otomatik olarak yüklememizi sağlayacak. Bu proje sayesinde insan müdahalesine ihtiyaç duyulmadan yüklemeler gerçekleştirilecek. Bu sistem verimliliği %20 arttıracak." İkinci yatırımın boyama tesisi olacağının altını çizen Mertöz, böylece ikinci boyama tesislerini kuracaklarını dile getirdi. Tesisin yaklaşık 600 bin euroluk bir yatırım olacağını kaydeden Mertöz, "İhracat için ekstra kapasitemiz olacak. Kendi sektörümüzde ülkemizde birinci olacağız. Avrupa’da bir tane var. Dünyada ise sektörümüzde bu boyama sistemine sahip ikinci şirket olacağız."

British Telekom için üretim yapacak

Toplamda, 5 milyon euroluk yatırım yapacaklarını vurgulayan Mertöz, 2018'in kendileri için Amerika ve Çin yılı olduğunu, Amerika’da ve Çin’de önemli projelere dâhil olduklarını aktardı. Amerikan telekomünikasyon şirketinin baz istasyonlarındaki yükseltici işini aldıklarına değinen Mertöz, "Uluslararası alanda çok ciddi projeler gerçekleştiriyoruz. Baz istasyonlarındaki yükseltici kutularının aksesuarlarını biz üreteceğiz. Şimdiye kadar 200-250 bin adet arasında aksesuar gönderdik. Önümüzdeki sene satılan aksesuarların değerinin 1 milyon doları geçeceğini tahmin ediyoruz. İngiliz telekomünikasyon şirketi British Telekom’un da dolaplarının kilitleme sistemi aksesuarlarının üretimi işini aldık. Baz istasyonu ve telekomünikasyon sektörü sürekli yenilenen ve devamlılığı olan bir sektör" değerlendirmesinde bulundu.

90 ülkeye ihracat yapıyor

Şu an 90 ülkeye ihracat yaptıklarını dikkat çeken Mertöz, kendi sektörlerinde ihracatta ilk sırada yer aldıklarını söyledi. Satışlarının yüzde 65’ini ihracatın oluşturduğunun altını çizen Mertöz, şu ifadelere yer verdi: " 2019 yılı sonunda hedef pazar olarak Hindistan’ı belirledik. Klima sektörüne değinecek olursak, klima santrallerinde kullanılmak üzere yeni bir kilitleme sistemi yaptık. Hastane, okul, avm gibi alanlarda kullanılan, merkezi klima sistemlerinde montaj süresini normalin onda birine indirecek. Dünya tasarım, renk ve trendlerini yakından takip ediyoruz. Tasarım artık sektörümüzde de önem kazandı. İtalya’ da bulunan tasarım stüdyoları ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz ve yapmaya devam ettiğimiz yatırımlarımız ile bu sektörde dünya birincisi olmayı hedefliyoruz”