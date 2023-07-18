Duracell: Atık pilleri toplayarak on binlere ulaşıyoruz

Röportaj: Özlem Aydın Ayvacı - CAPİTAL

Duracell, geri dönüşüme, sürdürülebilirliğe ve sosyal sorumluluğa dikkat çekme amacıyla pek çok proje yürütüyor. Farkındalık çalışmalarına imza atıyor. Duracell Türkiye Genel Müdürü Kerem Sinanoğlu ile Avrupa Pediatri Akademisi (EAP) ortaklığıyla hayata geçirdikleri çocuk hayatı kurtaran, görme engellilere destek olan ve pil geri dönüşümlerini içeren hayati KSS projelerinin detaylarını konuştuk:

PowerSafely girişimini neden başlattınız?

“Çocuklar İçin Lityum Pil Yutmanın Tehlikeleri” konusunda farkındalık yaratmak amacıyla #PowerSafely girişimini başlattık. Ebeveynlerde, sağlık profesyonellerinde ve kural koyucularda farkındalık yaratmak için çıktığımız bu yolda yapacaklarımızı, hazırladığımız videoda Duracell Avrupa ve Afrika Başkanı Javier Hernandez Reta ve Avrupa Pediatri Akademisi (EAP)Başkanı Dr. Adamos Hadjipanayis anlattı. Videoda dikkat çekmek istediğimiz şey, düğme pillerin evin her yerinde bulunan cihazlara ve pillere erişimi olan bebekler ve çocuklar için potansiyel olarak ölümcül bir risk oluşturduğu. Amacımız, ebeveynleri bu cihazları kontrol etmeye, düğme bölmelerini güçlü bir bantla kapatmaya ve çocukların erişemeyeceği bir yerde tutmaya teşvik etmek. Böylece bu sebeple zarar gören çocuk sayısını da azaltmayı hedefliyoruz.

Duracell, bu pilleri bebekler ve çocuklar için daha güvenilir hale nasıl getirdi? Bu noktada nasıl bir teknoloji kullandınız?

Yaptığımız bilimsel araştırmalar doğrultusunda daha önceden hayata geçirdiğimiz “Lityum Düğme Pillerde Bebek Güvenliği Teknolojisi”ni bir adım daha ileriye taşıdık. Lityum düğme pillerinin üzerinde bulunan acı tat veren yarım daire şeklindeki etiketi revize ettik ve tam halka haline getirdi. Bu etiket, acılaştırıcı maddenin tükürükle temas ettiğinde, ağızdaki acı tat algısını harekete geçirerek beyine bir sinyal gönderilmesini sağlıyor. Beyin bu tadı potansiyel zehirli madde olarak algılıyor, bu da çocuk ya da bebeğin lityum düğme pili tükürmesine sebep oluyor. Bu fiziksel reaksiyon bir tür refleks aslında ve pilin yutulma riskini önemli ölçüde düşürüyor. Bu mekanizmayı işler hale getiren acı tat halkası, artık hem tam halka hem 4 kat daha acı tada sahip olan Bitrex® maddesini içeriyor. Bu madde tamamen zararsız, sadece acı tadı nedeniyle tükürme refleksinin tetikliyor. Ayrıca, ambalaj kısmında da çocukların güvenliği bizim için çok önemli. Ambalajlarımızı çocukların çıplak elle açmalarını imkansız hale getirdik. Paketler ancak bir yetişkin tarafından, makasla kesilerek açılabiliyor.

Bu ambalajlar tamamen güvenli mi?

Çok uzun Ar-Ge çalışmaları ve bilimsel verilerle bu teknoloji elde edildi. Ayrıca yapılan farklı araştırmalarda da gördük ki, 3-5 yaş arası çocukların tamamı bir ebeveyn hatta makas gibi bir aletin yardımı olmadan pil paketlerini açamadılar. Duracell olarak yıllardır lityum madeni para pilinin kazara yutulması sorununun altını çiziyoruz. Şimdi #PowerSafely girişimimizle farkındalık ve eğitim faaliyetlerimizi küçük çocukları olan ebeveynlere, doktorlara ve daha geniş kitlelere yaymış olacağız.

Çevre ve gelecek nesiller için marka amacınızı yenilediğinizden bahsetmiştiniz?

Evet, Duracell kurulduğu günden beri hep daha fazlasın yapmak için elinden geleni yapan bir marka oldu. Tüketicilerimize, çalışanlarımıza, çevreye, tedarikçilerimize ve diğer partnerlerimize bu konuda hep yardımcı olduk. Bu needenle de bu yıl marka amacımızı “Daha Fazlasını Yapma Gücü” olarak güncelledik. Bunun bir parçası olarak çevre ve gelecek nesiller için “Daha Fazlasını Yapma Gücü” mottomuzla insanların kullandıkları pilleri geri dönüşüme gönderme motivasyonunu artırmak için yeni bir kampanya başlatma kararı aldık. Kullanıcılarımıza, atık pillerini Migros mağazalarında bulunan atık pil kutularına getirmelerini söylüyoruz ve biz de Duracell olarak toplanan bu pillerin karşılığında, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara bilim seti ulaştırma sözü veriyoruz. Amacımız, bu bölgelerde okuyan çocuklarımızın birtakım yetersizlikler yüzünden var olan potansiyellerini kaybetmemeleri. Bu bilim setleriyle onlara “Daha Fazlasını Yapma Gücü” vermek istiyoruz.

Kaç öğrenciyle başlıyorsunuz? Kampanyanın sonunda kaç öğrenciye ulaşmayı amaçlıyorsunuz?

Hedefimiz, 4 ton pil karşılığı 4 bin çocuğa bilim setlerini ulaştırmak. İlk etabı “18 Şubat Dünya Pil Günü” vesilesiyle 1.500 çocuğumuza ulaşacak şekilde başlattık. Sonrası atık pillerini Migros’lardaki kutulara getirecek olan tüketicilerimizin desteğiyle gerçekleşecek. Hedefimiz yıl sonunda, toplanan atık pillerin karşılığında 4 bin öğrenciye ulaşmış olmak. Daha önce farklı projelerde hedeflerimizin çok üzerinde gerçekleşen sonuçlar aldık. Bu projede de öyle olacağını umut ediyoruz.

Young Guru Academy (YGA) tarafından tasarlanan bilim setlerin bilim danışma kurulunda Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Mehmet Toner gibi çok kıymetli bilim insanları var.

Dezavantajlı okullara bilim seti gönderilmesi, öğretmen eğitimi, bilim seansları ve bilim kampları ve mentorluk programı imkanlarıyla sınırlı, hayalleri sınırsız çocukları erken yaşta STEM eğitimiyle buluşturuyor. Sadece bununla da kalmayıp, yıl boyu öğretmenlerimizin online platformlarda eğitimi ve yine yılda bir kez düzenlenen bilim şenliğinde projelerin paylaşılması evreleri de var. Biz de set gönderdiğimiz okullardaki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle Duracell gönüllülerinin verdiği sürdürülebilirlik eğitimlerinde buluşacağız. Yıl boyu okullarda üretilen projelerin duyurulması ve desteklenmesini önceliklendireceğiz.

GÖZDER ile birlikte “Beyaz Baston” projesini yürüttünüz. Bu projeyle hedeflerinize ulaşabildiniz mi?

Beyaz Baston, görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran, onlara rehberlik eden zorunlu ihtiyaçları. Kendi başlarına sosyal hayata karışmalarına, okula, hastaneye ve istedikleri her yere, istedikleri zaman gidebilmelerine olanak sağlıyor.

GÖZDER ile birlikte “Duracell ile Pilini İyiliğe Dönüştür” kampanyasında birçok görme engelliyi beyaz bastona kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Yaklaşık 1,5 yıl süren projemizde 6,5 tondan fazla pil toplayarak 3.500 adetten fazla beyaz bastonu görme engellilere ulaştırdık.

6 Şubat depremlerinden sonra da harekete geçtik. GÖZDER ile hemen iletişime geçtik, deprem bölgesindeki görme engelli vatandaşlarımızın mağduriyetini bir nebze olsun azaltmak için beyaz baston gönderimi sağladık. Daha sonra ilerleyen süreç içerisinde ihtiyaç dahilinde 800 ek bastonun daha gönderimini sağladık. Çok daha uzun soluklu ve sürdürülebilir projeler için çalışıyoruz.

Her yıl atık pillerin toplanması için farklı sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyorsunuz? Peki bu atık pillerin toplanması neden bu kadar önemli?

Çünkü aslında atık piller geri dönüştürülebilir. Pillerin içinde çok nadir bulunan değerli hammaddeler var. Atık piller, uygun tesislerde içlerindeki değerli madenler ayrıştırılıp yeniden kullanılır hale getirilebiliyor. Kullanılmış olan pilleri çöpe atmak yerine geri dönüşüme gönderdiğimizde bu maddeleri tekrardan döngüye sokabiliyoruz. Pillerin geri dönüşümünü sağlayarak bu madenlerin toprağa ve suya karışmasını engellerken, yeniden dolaşıma girmesiyle ülkemiz ekonomisine katkı sağlanmış oluyoruz. Duracell, Ar-Ge laboratuvarlarında üretilen uzun ömürlü pillerle, doğa ve bütçe dostu ürünlerin yanı sıra, atık pil toplama kampanyaları, sosyal sorumluluk projeleri ve çocuk dostu ürünleriyle insanı ve doğayı odağına alarak çalışmaya devam edecek.