Eksun Gıda Anadolu buğdayını daha fazla ülkeye ulaştırmayı amaçlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Abdullah Özkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda şirketin Tekirdağ ve Konya'daki üretim yapılanması, son dönem yatırımları, AR-GE çalışmaları ve un sanayisinin dünya piyasalarındaki görünümü ele alındı.

Açıklamada programdaki değerlendirmelerine yer verilen Özkan, üretim gücüne yaptıkları yatırımın yanı sıra çevresel sorumluluk anlayışıyla da sektörde öne çıktıklarını belirtti.

Özkan, üretim tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla teşvik belgelerini aldıkları İzmir'deki toplam 18,9 megavatlık kapasiteye sahip rüzgar enerjisi santrallerini yapımına başladıklarını aktardı.

Santrallerin tamamlanmasıyla şirketlerinin tüm üretim süreçlerinde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yüzde 100 temiz enerjiyi kullanacaklarına dikkati çeken Özkan, "Şirket olarak enerji yatırımlarını sürdürülebilirlik odağında şekillendirerek, üretim süreçlerinde de yeşil dönüşümü önceliklendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz santral projelerimiz de bu yaklaşımımızın en somut örneklerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.

Eksun Gıda'nın 2025 yılı finansal performansını değerlendiren Özkan, net satış hasılatlarının 11,6 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini, brüt karının ise önceki yıla göre yüzde 20,1 artışla 1,2 milyar liraya yükseldiğini vurguladı.

Özkan, "Brüt kar marjımızı da yüzde 10,7 seviyesine taşıdık. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) tutarımızı da bir önceki yıla göre yaklaşık 474 milyon lira artırarak 307,8 milyon liraya ulaştırdık." değerlendirmesini yaptı.

Bu performanslarının arka planında güçlü organizasyon yapıları, sahadaki etkin varlıkları ve veri odaklı dinamik yönetim anlayışının bulunduğuna dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Karar alma süreçlerimizi yalnızca kurumsal kaynak yönetimi (ERP) tabanlı sistemlerle sınırlamıyor, uçtan uca veri akışı sağlayan dijital altyapımız ve yapay zeka destekli analitik çözümlerimizle destekliyoruz. Bu sayede hızlı ve doğru kararlar alabiliyoruz. Üretimden sevkiyata kadar tüm operasyonlarımızı ölçülebilir ve izlenebilir bir yapı içinde yönetiyoruz. Ayrıca sektörel otoritelerin değerlendirmeleri ve global referans raporlarıyla yaptığımız karşılaştırmalı analizler sayesinde stratejik kararlarımızı çok boyutlu ve güvenilir verilerle şekillendiriyoruz. Güçlü sistem altyapımız, çevik ve dinamik ekip yapımızla birleşerek operasyonel mükemmeliyeti mümkün kılıyor."

Başarılarının temelinde yatan diğer bir unsurun ise yetkinliği yüksek, sorumluluk sahibi ve hızlı aksiyon alabilen insan kaynağının olduğunu belirten Özkan, "Ekip arkadaşlarımızı yalnızca süreçlerin bir parçası olarak değil, kurumsal vizyonumuza katkı sağlayan değerli paydaşlar olarak görüyoruz. Bu anlamda sürekli öğrenme ve gelişim odaklı bir kültürümüz bulunuyor." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Depolama kapasitemiz 100 bin tona ulaştı"

Özkan, sürdürülebilir büyümenin, üretim hacminin yanında tedarik güvenliği, depolama kabiliyeti, enerji verimliliği ve dijital altyapıyla birlikte ele alınması gerektiğine dikkati çekti.

Son dönem yatırımları kapsamında Konya fabrikasına entegre edilen 12 yeni un silosuyla şirketin toplam depolama kapasitesinin 100 bin tona ulaştığını ifade eden Özkan, Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ için Ticaret Bakanlığından faaliyet izin belgesi alındığını, 34 bin 500 ton kapasiteli lisanslı depo yatırımının tarımsal ürünlerin güvenli, izlenebilir ve standartlara uygun biçimde saklanması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Özkan, Eksun Gıda'nın kendi alanında lider markalarından biri olan Sinangil ve Sinangil Gluten YOK ile de 200'ü aşkın ürünü raflara taşıdıklarını kaydetti.

Şirketin un sanayisinde sahip olduğu üretim disiplini, ihracat kabiliyeti ve sanayi birikimiyle sektördeki konumunu sağlamlaştırdığına işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de köklü birikimimiz, teknolojik, verimli ve sürdürülebilir yatırım anlayışımızla sektörümüzdeki öncü rolümüzü devam ettireceğiz. Ayrıca bu bilgi ve deneyimimizle bugün ihracatta 20'yi aşan ülke sayısını daha da artırarak Anadolu buğdayını dünyaya ulaştırmaya devam edeceğiz."