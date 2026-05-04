Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Türkiye’nin küresel ölçekte en güvenli yatırım limanlarından biri haline geldiğini söyledi ve “Türkiye finansın yeni merkezi olabilir” dedi.

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açıldığını belirtti. Akbalık, “Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bu dönemde sermaye artık daha seçici davranıyor ve güvenli liman arıyor.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Türkiye; genç nüfusu, şehirleşme ihtiyacı ve gayrimenkul sektöründeki derinliğiyle bu tablonun en güçlü adayıdır. Özellikle son dönemde açıklanan vergi paketi, uluslararası sermaye için ülkemizi Dubai ya da Frankfurt gibi merkezlerle yarışır hale getiren devrim niteliğinde bir adımdır. Finans merkezi olma hüviyetimizi transit ticaret merkezi olma kapasitemizle birleştirebilirsek, İstanbul’u küresel bir cazibe merkezine dönüştürebiliriz” diye konuştu.

İstanbul’da kentsel dönüşüm nasıl olacak?

Kentsel dönüşümün sadece deprem odaklı değil, bütünsel bir şehircilik anlayışıyla ele alınması gerektiğini vurgulayan Akbalık, GYO’ların bu süreçteki kritik rolüne de dikkat çekti:

“İstanbul gibi devasa bir metropolün dönüşümü, parça parça müdahalelerle değil; ulaşımı, sosyal alanları ve altyapısıyla bütünleşik bir planla yönetilmelidir. Bu büyüklükteki bir dönüşümü ise ancak GYO’lar gibi şeffaf, denetlenen ve sermaye gücü olan yapılar sırtlayabilir. Kamu otoritesinin koordinasyonunda, yetkinliği kanıtlanmış kurumsal oyuncuların içinde yer aldığı kümelenmiş bir GYO modeliyle İstanbul’u geleceğe taşıyabiliriz.”

Konutta arz-talep dengeye ne zaman gelecek?

Konut piyasasındaki arz-talep dengesine ve yüksek faiz ortamının etkilerine de değinen Akbalık, ötelenmiş talebin yaratacağı potansiyele işaret etti:

“Yüksek faiz politikası şu anda hem arzı hem de talebi sıkıştırmış durumda. İnşaat maliyetleri artarken satış fiyatlarının aynı paralelde gidememesi sektörde bir makas oluşturdu. Ancak bu makas, faizlerin normalleşmesiyle birlikte hızla kapanmaya başlayacak ve ötelenmiş talep bir anda harekete geçecektir. Arzın bu talebi hızla karşılaması mümkün olmadığı için yatırımcı ya da konut alıcısı açısından en rasyonel adım, bu makas tam kapanmadan önce konumlanmaktır.”

“Konut fiyatları yüzde 25 baskı altında”

Mevcut piyasa koşullarında tüketicinin konuta erişimini desteklemek adına kendi finansal olanaklarını devreye aldıklarını belirten Akbalık, konut fiyatlarındaki reel durumu şu sözlerle özetledi:

“Bugün konut fiyatları inşaat maliyetleriyle paralel bakıldığında gelmesi gereken yerin yüzde 25 gerisinde kalmış durumda. Şirketler bu maliyet artışını fiyatlara tam olarak yansıtamıyor ve bunu bir şekilde sübvanse etmeye çalışıyor. Piyasa faizlerinin yüzde 3’lerin üzerinde seyrettiği bir ortamda, biz Özak GYO olarak müşterilerimize yüzde 1,69 faiz oranı ve 60 aya kadar vadelendirme imkânı sunuyoruz. Arzın düştüğü ama talebin her geçen gün şiştiği bu iklimde hem uygun faiz hem de henüz maliyetlerin tam yansımadığı makul fiyatlarla alım yapmak için gerçek bir fırsat dönemi içindeyiz.”

“İstanbul’da 800 bin yapının yeniden tasarlanması zorunlu”

İstanbul’un yapı stoğuna ilişkin güncel verileri de paylaşan Akbalık, bütünleşik planlamanın önemine vurgu yaptı:

“İstanbul’da 1999 depremi öncesi yönetmeliklere göre yapılmış 3 milyon konut ve yaklaşık 800 bin bina bulunuyor. Bu binaların ivedilikle kontrol edilip yeniden tasarlanması gerekiyor. Kentsel dönüşüm sadece bina yıkıp yapmak değildir; biz şehrin 50 yıllık projeksiyonunu bugüne indirgeyip yeniden planlaması gerekliliğini düşünüyoruz. Kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK’ların bir araya gelmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bu büyük dönüşümde halka açık, denetlenebilir ve finansal yapısı güçlü GYO’lar stratejik bir rol almalıdır.”

“2026 teslimat yılımız olacak”

Şirketin sahadaki operasyonel gücünü ve proje detaylarını paylaşan Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, 2026 yılının Özak için “teslimler yılı” olduğunu ifade etti:

“Her zaman olduğu gibi sözümüzü tutarak, Özak Duyu Göktürk, Özak Dragos ve Hayat City Mahmutbey projelerimizin teslimlerini 2026’da yapacağız. Her biri farklı lokasyonlarda, farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan bu projelerin ortak paydası, kalite, sağlamlık ve zamanında teslimattır. Özak imzası, sadece bir inşaat kalitesini değil, bir yaşam kurgusunu temsil ediyor.”

Küçükçekmece’ye yeni bir semt: Hayat Flora

Özak GYO’nun yeni projelerinden Hayat Flora’ya dair detayları paylaşan Keresteci, projenin neredeyse bir semt büyüklüğünde olduğuna da dikkat çekti:

“Küçükçekmece’de Emlak Konut GYO ortaklığıyla yürüttüğümüz Hayat Flora projemiz, 1.431 bağımsız bölümle aslında tek başına yeni bir semt kurmak anlamına geliyor. Marmara Denizi ile Küçükçekmece Gölü arasındaki eşsiz konumuyla Büyükyalı’da yarattığımız marka değerini buraya taşıyoruz. Öte yandan, merkezi lokasyonda dinamik şehir yaşamını yeniden tanımladığımız iki yeni konut projemiz Özak Palas Balmumcu ve Hayat Topkapı’yı da devreye alıyoruz.”

Turizmde dört yeni resort yatırımı

Konut projelerinin yanı sıra turizmde de güçlü bir büyüme stratejisi izlediklerini belirten Fatih Keresteci, portföylerine eklenecek yeni destinasyonları şöyle özetledi:

“Turizmi stratejik bir döviz kaynağı ve katma değer alanı olarak görüyoruz. Kemer, Bodrum Akyarlar, Didim Altınkum ve Demre’de her lokasyonun kendi DNA’sına uygun, niş ve özgün konseptli resort yatırımlarımızı devreye alıyoruz. Bizim için her proje sadece bir metrekare üretimi değil; lokasyona değer katan ve uzun vadeli değer yaratan birer eserdir. Özak GYO olarak durmadan üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz.”