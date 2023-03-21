Eksun Gıda halka arz oldu: Yatırımcılardan 15 kat talep geldi

Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir; "Tüm zamanların en yüksek bireysel katılımlı halka arzı ile Eksun Gıda'ya ortak olan 1,2 milyondan fazla yatırımcıya teşekkür ediyoruz" dedi.

Eksun Gıda'nın 980 milyon TL'yi bulan halka arzına yatırımcılardan 15 kat talep geldi.

Eksun Gıda'dan yapılan açıklamaya göre, bünyesinde Sinangil ve Gluten Yok markalı ürünler dahil 200'ü aşkın un çeşidini barındıran şirket, 48,90 TL fiyattan gerçekleşen halka arzda yaklaşık 15 kat talep aldı.

Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki halka arzla birlikte şirket hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 48,90 TL fiyattan işlem görmeye başlayacak. Fiyat istikrarı için brüt halka arz gelirinin yüzde 20'si kadar kaynak kullanılabilecek.

Tamamı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda Eksun Gıda'nın 49 milyon 957 bin 498 TL olan çıkarılmış sermayesi 70 milyon TL'ye artırıldı. Geçen hafta talep toplanan halka arzda satışa sunulan payların yüzde 57'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3'ü ise şirket çalışanlarına ayrıldı.

Eksun Gıda'nın 48,90 TL fiyatla gerçekleşen halka arzında satışa sunulan payların tamamına 1 milyon 210 bin 861 yatırımcı ortak oldu. Halka arzda brüt 980 milyon TL gelir elde edildi.

Bireysel yatırımcıların eşit bir şekilde yararlandığı halka arzda 1,2 milyon yurt içi bireysel yatırımcı, Eksun Gıda'da pay sahibi oldu. Halka arzda yurt içi kurumsal yatırımcılarından gelen talebin yüzde 4'ü, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gelen talebin ise yüzde 10'u karşılandı.

Halka arz gelirinin önemli bir bölümü doğrudan yatırıma gidecek

Eksun Gıda, halka arzdan elde ettiği yaklaşık 980 milyon TL'lik gelirin yüzde 30'unu doğrudan yatırımlar için kullanacak.

Şirket, elde edeceği kaynağın yüzde 20'sini Tekirdağ ve Konya'da kurulu un üretim tesislerinde elektrik ihtiyacının karşılanması için yapılacak 28 megavatlık yenilenebilir enerji santrali için, yüzde 10'unu ise modernizasyon ve un silosu yatırımlarında kullanmayı hedefliyor.

Halka arz gelirinin geri kalanı ise finansal borçların ödenmesi için ve işletme sermayesi olarak değerlendirilecek.

"Tüm zamanların en yüksek bireysel katılımlı halka arz süreci"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, halka arzı daha güçlü bir mali yapı ve rekabet avantajı elde etme konusunda önemli bir fırsat olarak gördüklerini bildirdi.

Tüm zamanların en yüksek bireysel katılımlı halka arz sürecinin kendilerini onurlandırdığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Eksun Gıda'ya güvenerek ortak olan 1,2 milyondan fazla yatırımcıya teşekkür ediyoruz. Eksun Gıda BİST'e şeffaflık ve hesap verebilirlikteki iddiasıyla geliyor. Sürdürülebilir büyümemize ivme kazandıracak halka arzımızla pazardaki rekabet gücümüzün de artacağına inanıyoruz. Ayrıca hem şirket hem de hakim ortaklar 1 yıl boyunca dolaşımdaki hisse oranını artırmayacaklar. Özetle 1.2 milyondan fazla yatırımcı hesap verebilir, şeffaf, sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalamış bir şirkete ortak oldular."