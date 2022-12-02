Elektrik ve Aydınlatma Sektörü, fuarda bir araya geliyor

2023 yılında 3’üncü defa yerli ve yabancı sektör profesyonellerini buluşturacak olan Electrolighting Fuarı’nın tarihleri belli oldu.

2023 yılında 3’üncü defa yerli ve yabancı sektör profesyonellerini buluşturacak olan Electrolighting Fuarı’nın tarihleri belli oldu. Partner Fuarcılık’ın organize ettiği Electrolighting Fuarı 4-5-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Sueno Hotels Deluxe Belek-Antalya’da dünyanın dört kıtasından elektrik ve aydınlatma sektörünün devlerini ve alıcılarını bir araya getirecek.

2021 yılının Eylül ayında Covid-19 pandemisine rağmen 25 yerli sanayiciyi 29 farklı ülkeden 110 iş insanı ile buluşturan Electrolighting, 2022 Mayıs’ında ise 67 yerli sanayiciyi 44 farklı ülkeden gelen 235 iş insanı ile bir araya getirmişti. Bu noktada 3’üncü kez Antalya’da düzenlenecek olan Electrolighting Fuarı’na dört kıtadan ve 55 farklı ülkeden gelen 250’den fazla ithalat devinin katılması beklenirken; ‘sıcak satış’ temasıyla 4-5-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar, standart B2B anlayışının dışına çıkarak tatil atmosferinde ticaret formatını da hayata geçirecek.

Her segmentten yerli üretici için fırsat

4-5-6 Mayıs 2023 ayında düzenlenecek olan Electrolighting Fuarı’nın, 80 Türk sanayicisi ile 300’den fazla alıcıyı bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Sueno Hotels Belek’te gerçekleşecek olan fuar, yerli sanayiciler ile yabancı potansiyel müşterilerin günün her saatinde bir arada olarak ikili diyalog kurması ve pekiştirdiği ilişkilerini ticari ilişkilere dönüştürmeyi esas alacak. Electrolighting Fuarı neredeyse her segmentten yerli üreticiye anahtar-priz, sigorta aksesuarları, elektrik panoları, kablo ve kablo aksesuarları, şalt, akıllı bina teknolojileri, trafo, sayaç, jeneratör-UPS, solar malzemeler, sinyalizasyon ve teknik hırdavat gibi birçok ürün grubunun sergilendiği bir ortam sunacakken, tüm katılımcılara ve ziyaretçilere ücretsiz olarak İngilizce, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinde uzman tercümanlar tesis edilecek.

Yeni fuarlar da yolda

Electrolighting Fuarı’na Avrupa’dan Almanya, Portekiz, İspanya, İsviçre ve Macaristan gibi ülkeler katılırken; Ortadoğu & Asya, Afrika ve Güney Amerika’dan da fuara katılım sağlayacak 55 ülke bulunuyor. Her yıl düzenlenmesi planlanan Electrolighting Fuarı, temelde farklı ülkelerde ticari faaliyette bulunan sektör liderleri ile yerli üreticileri buluşturarak Türkiye ekonomisine ve ihracatına katkı sağlamayı hedefliyor.

Bunun yanında 2023 yılı içinde 250 firma ile ev gereçleri üzerine geniş katılımlı 1000’den fazla yabancı ve 30 binden fazla yerli ziyaretçinin katılım sağlayacağı bir fuarın çalışmalarına başlayan Partner Fuarcılık, 2023 Haziran’ında Dubai’de düzenlenecek olan Hive Mobilya ve Ev Gereçleri Fuarı’nın Türkiye satışını da üstlendiğini açıkladı. Şirket, Türk sanayicilerini Dubai’deki fuarla başta Körfez coğrafyası alıcıları olmak üzere binlerce farklı alıcı ve zincir market temsilcileri ile bir araya getirmeye hazırlanıyor.