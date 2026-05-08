Emirates Grubu, 2025-26 mali yılına ilişkin yıllık sonuçlarını açıkladı

Grup; operasyonel açıdan zorlu ve kesintilerin yaşandığı bir döneme rağmen gelir, nakit varlık ve kârlılıkta yeni rekor seviyelere ulaştı.

Emirates Grubu bugün yayımladığı 2025-26 Yıllık Raporu ile mali yılın son ayında yaşanan önemli operasyonel zorluklara rağmen, tarihinin en yüksek kâr, gelir ve nakit varlığı seviyelerine ulaştığını duyurdu. Emirates ise 2025-26 raporlama döneminde dünyanın en kârlı havayolu şirketi oldu.

31 Mart 2026 tarihinde sona eren mali yılda Emirates Grubu, geçen yıla göre %7 artışla 24,4 milyar AED (6,6 milyar ABD doları) ile vergi öncesi rekor kâra ulaştı. Grup ayrıca geçen yılın sonuçlarına göre %3 artışla 150,5 milyar AED (41 milyar ABD doları) ile rekor gelir elde etti. Nakit varlıklar da geçen yıla göre %12 artarak 59,6 milyar AED (16,2 milyar ABD doları) ile rekor seviyeye çıktı.

Dünyanın en kârlı havayolu şirketi konumunu koruyan Emirates ise geçen yıla göre %7 artışla 22,8 milyar AED (6,2 milyar ABD doları) ile vergi öncesi rekor kâr elde etti. Havayolu aynı zamanda geçen yıla göre %2 artışla, 130,9 milyar AED (35,7 milyar ABD doları) ile gelirlerini rekor seviyeye ulaştırdı. Emirates’in nakit varlıkları da 31 Mart 2025’e kıyasla %10 artarak, 54,9 milyar AED (15 milyar ABD doları) ile tarihindeki en yüksek seviyede gerçekleşti.

Emirates Havayolu ve Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Finansal yılımızın son ayında yaşanan önemli zorluklara rağmen elde ettiğimiz bu olağanüstü sonuçlar; güvenlik, mükemmeliyet, inovasyon, insan kaynağı ve iş ortaklıkları üzerine kurulu Emirates Grubu iş modelinin gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ortaya koyuyor. 2025-26’nın ilk 11 ayında Grup genelinde son derece olumlu bir tablo hakimdi. Ürün ve hizmetlerimize yönelik güçlü talep gelirlerimizi artırırken; ürün, insan kaynağı, teknoloji ve marka yatırımlarımız sayesinde sağlıklı marjlar elde ettik. Her ay hedeflerimizin üzerine çıktık. 28 Şubat’ta Körfez bölgesinde, BAE dahil olmak üzere küresel ticari hava trafiğini ciddi şekilde etkileyen askeri gelişmeler yaşandı. Emirates ve dnata ekipleri hızla harekete geçerek çalışanlarımızı ve etkilenen müşterilerimizi destekledi, varlıklarımızı korudu ve iş sürekliliğini sağladı.

Uzun yıllardır yapılan altyapı yatırımları ve entegre havacılık ekosistemi sayesinde Dubai’de faaliyet gösteriyor olmamız büyük avantaj sağladı. Bu yapı, hükümetin ticari uçuşlar için güvenli hava koridorlarını hızla oluşturmasına imkân verdi. Emirates ve dnata o tarihten bu yana Dubai Uluslararası Havalimanı’ndaki (DXB) operasyonlarını kademeli olarak yeniden normal seviyelere taşıdı. Yolcu kapasitemiz hâlâ kesinti öncesi dönemin altında olsa da kargo operasyonlarımız, BAE’ye ve BAE üzerinden temel ürün akışını desteklemek amacıyla hızla artırıldı.”

Şeyh Ahmed sözlerini şöyle sürdürdü: “Emirates Group geçmişte de krizleri ve kesintileri başarıyla yönetti. Her seferinde odağımızı müşterilerimize ve çalışanlarımıza yönelttik ve her seferinde daha güçlü geri döndük. Başarımızın en önemli unsurlarından biri çalışanlarımız. Dinamik operasyon ortamında çevik hareket etmemizi sağlayan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Zorlu dönemlerde Emirates Grubu’nu farklı kılan özellikleri gerçekten ortaya koydular. Dubai’nin liderliğini üstlenen Şeyh Mohammed bin Rashid Al Maktoum’a ve oğulları Şeyh Hamdan ile Şeyh Maktoum’a, havacılığa verdikleri sarsılmaz destek için minnettarım. Emirates Grup olarak onların liderliğinde Dubai’nin stratejisine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca küresel havacılığı hareket halinde tutan tüm ekosistem ortaklarımıza teşekkür ediyorum. İş birlikleri ve dayanışmaları bizim için son derece değerli.”

Emirates Grup 2025-26 döneminde, büyüme planlarını desteklemek amacıyla yeni uçaklar, tesisler, ekipmanlar ve yeni nesil teknolojilere toplam 17,9 milyar AED (4,9 milyar ABD doları) yatırım yaptı. Emirates ve dnata’nın küresel operasyonlarını genişletmeye devam etmesiyle birlikte Grubun toplam çalışan sayısı %8 artarak 130 bin 919’a ulaştı. BAE vatandaşı çalışan sayısı da 4 binin üzerine çıkarak yerel yetenekleri çekme, geliştirme ve elde tutma programlarının başarısını ortaya koydu.

2026-27 görünümünü de değerlendiren Şeyh Ahmed şunları söyledi: “Şu anda ABD, İsrail ve İran arasındaki askeri faaliyetler ateşkes kapsamında durmuş durumda. Umudumuz, kısa süre içinde kalıcı çözüm sağlanması ve piyasalarda istikrarın yeniden tesis edilmesi. Ancak biz bu süreçte beklemede değiliz. Yakıt tarafında Emirates’in 2028-29’a kadar güçlü hedge koruması bulunuyor. Ayrıca mevcut operasyonlarımızı ve kesinti öncesi kapasite seviyelerine dönüş sürecimizi desteklemek için gerekli tedarik hacimlerini de güvence altına aldık. dnata ve Grup genelindeki iş yapımız, ölçeğimiz, portföy çeşitliliğimiz ve yıllardır yaptığımız yatırımlar kısa vadeli zorluklara karşı dayanıklılık ve çeviklik sağlıyor.

Emirates Grup, 2026-27 dönemine son derece güçlü nakit rezervleriyle giriyor. Bu durum, ani maliyet kesintilerine ihtiyaç duymadan işimizi güçlendirme planlarımızı sürdürmemize olanak tanıyor. Uçak teslimatlarımız ve retrofit programımız planlandığı şekilde devam ederken, yeni tesis ve ekipman yatırımlarımız da sürecek. Emirates ve dnata, sektör lideri ürün ve müşteri deneyimleri sunmaya, küresel ölçekte farklılaşmaya, en iyi yetenekleri çekmeye ve hizmet verdiğimiz topluluklara değer katmaya odaklanmayı sürdürecek. Temellerimiz güçlü. Emirates Grup’un başarısı kanıtlanmış iş modeli değişmedi. Dubai’nin küresel ticaret, iş ve seyahat akışlarının merkezindeki konumu da değişmedi. Dünyanın en iyisi olma ve dünyaya hizmet etme hedefimizi koruyoruz.”

Genişleyen operasyonlar ve yeni yatırımlar

Emirates’in toplam yolcu ve kargo kapasitesi 2025-26 döneminde %1 artışla 60,6 milyar ATKM’ye (Mevcut Ton Kilometre) ulaştı. Şirket yıl boyunca Da Nang, Hangzhou, Siem Reap ve Shenzhen olmak üzere dört yeni destinasyon açarken; mevcut hatlarda da müşteri talebine bağlı olarak kapasite artırımı gerçekleştirdi. 31 Mart itibarıyla Emirates’in küresel ağı, 80 ülkede 152 şehre ulaştı. Emirates ayrıca 32 kod paylaşımlı ve 117 interline iş ortağıyla iş birliklerini genişleterek müşterilerine ağının ötesindeki 1.700’den fazla şehre kesintisiz erişim sağladı.

Emirates, bu yıl teslim aldığı 15 adet Airbus A350 ile yolcu filosunu büyüttü. Böylece Premium Economy Class ve yeni nesil uçak içi eğlence sistemi gibi yeni ürünlerini daha fazla müşteriye sunma imkânı elde etti. 31 Mart itibarıyla filodaki 19 adet A350, 21 farklı destinasyona hizmet veriyordu. Mali yıl sonunda toplam filo büyüklüğü 277 uçağa ulaştı. Filonun ortalama yaşı ise 10,8 olarak gerçekleşti.

2025 Dubai Airshow kapsamında Emirates, liste fiyatı üzerinden toplam 41,4 milyar ABD doları değerinde ek filo yatırımı açıkladı. Bu kapsamda 65 adet Boeing 777-9 ve 8 adet A350-900 siparişi verildi. 31 Mart itibarıyla Emirates’in sipariş defteri; 54 adet A350, 270 adet Boeing 777X, 35 adet Boeing 787 ve 8 adet 777F olmak üzere toplam 367 uçaktan oluşuyor. Teslimatların 2038 yılına kadar sürmesi planlanıyor.

Güçlü performans ve finansal başarı

Pazarlardaki güçlü talebe yönelik stratejik kapasite yönetimi sayesinde Emirates’in toplam geliri mali yılda %2 artışla 130,9 milyar AED’ye (35,7 milyar ABD doları) ulaştı. Şirketin önemli pazarlarındaki döviz hareketleri ise kârlılığa 332 milyon AED (90 milyon ABD doları) pozitif katkı sağladı. Emirates’in güçlü ticari performansı, 2025-26 döneminde 32 milyar AED (8,7 milyar ABD doları) operasyonel nakit akışı yarattı ve şirketin büyüme planlarını destekledi.

Emirates, 2025-26 döneminde %1 düşüşle 53,2 milyon yolcu taşıdı. Koltuk kapasitesi de %1 geriledi. Doluluk oranı %78,4 olarak gerçekleşirken geçen yıl bu oran %78,9 seviyesindeydi. Yolcu getirisi ise RPKM başına %4 artışla 38,1 fils’e (10,4 ABD centi) yükseldi.

Emirates müşteri deneyimine yönelik yatırımlarını sürdürdü. Kasım ayında Starlink ile yapılan anlaşma kapsamında Emirates filosunda yüksek hızlı Wi-Fi hizmeti sunulmaya başlandı. 31 Mart itibarıyla 21 uçakta Starlink sistemi aktif hale gelirken uygulamanın genişletilmesi devam ediyor. Emirates’in 5 milyar ABD doları değerindeki retrofit programı da hız kesmeden sürdü. Bugüne kadar yenilenmesi planlanan 215 uçağın 91’inde kabin modernizasyonu tamamlandı ve yeni nesil Premium Economy koltukları dahil olmak üzere güncel uçuş içi ürünler hizmete sunuldu. Yerde sunulan hizmetlerde ise Dubai Emirates Terminal 3’te First Class yolcuları ve Skywards Platinum üyelerine özel “Emirates First” check-in salonu açıldı. Tokyo Narita ve Kansai’de First ve Business Class yolcularına ücretsiz şoför hizmeti sunulurken; Clark hattında Economy Class yolcuları için ücretsiz otobüs hizmeti başlatıldı.

Emirates ayrıca farklı erişilebilirlik ihtiyaçlarına sahip yolcular için emirates.com üzerinde yeni bir “Erişilebilir ve Kapsayıcı Seyahat Merkezi” platformunu devreye aldı. Otizmli çocuklar ve ailelerinin seyahat kaygısını azaltmak amacıyla dünyanın birçok havalimanında “seyahat provası” etkinlikleri düzenlenirken; uçuşlarda duyusal destek ürünleri ve özel oyuncaklar sunuldu.

Bu yıl ayrıca Emirates; 12 bin kabin memuruna hizmet verecek milyarlarca dirhemlik Emirates Kabin Ekibi Kampüsü projesi için Dubai Investments Park ile arazi anlaşması imzaladı, yeni bir uçuş ekibi eğitim merkezi açtı ve 25 bin kişilik kabin ekibine dünya standartlarında eğitim sunacak Emirates Mükemmel Misafirperverlik Merkezi’ni hayata geçirdi.

Emirates Skywards sadakat programı da 25. yılını yüksek görünürlüğe sahip kampanyalar ve yeni avantajlarla kutladı. Tüm flydubai uçuşlarında Classic Rewards kullanım imkânı, Emirates Premium Economy’de ödül ve upgrade seçenekleri ile Platinum statülü özel üyelik numaralarının hayır amaçlı açık artırmayla satışa sunulması yılın öne çıkan uygulamaları arasında yer aldı.

Emirates SkyCargo ise güçlü performansını sürdürerek dünya genelinde 2,4 milyon ton yük taşıdı ve geçen yıla göre %3 büyüme kaydetti. Yıl içinde teslim alınan 5 yeni Boeing 777 kargo uçağı sayesinde kargo kapasitesi %13 arttı. Emirates SkyCargo, 16,2 milyar AED (4,4 milyar ABD doları) gelir elde ederek Emirates’in toplam gelirine %12 katkı sağladı. FTKM (Yük Ton Kilometre) başına kargo getirisi ise özellikle e-ticaret tarafındaki gümrük tarifeleri ve piyasa baskıları nedeniyle %3 geriledi. SkyCargo’nun performansı; uzman lojistik çözümleri, Emirates’in küresel ağı, Dubai’nin güçlü intermodal lojistik altyapısı ile dijital teknoloji, altyapı ve ürün yatırımlarının başarısını yansıttı.Mart ayı sonunda Emirates SkyCargo’nun filosunda toplam 13 adet Boeing 777F bulunurken 8 yeni uçağın teslimatı bekleniyor.

Emirates Grup bünyesindeki iştiraklerden Emirates Flight Catering (EKFC) ile MMI/Emirates Leisure Retail (ELR) de 2025-26 dönemine güçlü katkı sağladı. EKFC, dış müşteri gelirlerini %12 artırarak 1,2 milyar AED’ye (329 milyon ABD doları) ulaştırdı. Şirket, Dubai’de 100’den fazla havayolu müşterisi için toplam 16,2 milyon öğün hazırladı ve Dubai Airshow ile Dubai Rugby Sevens gibi büyük ölçekli küresel etkinliklerin catering hizmetlerini üstlendi.