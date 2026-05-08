L’Oréal Türkiye’den 40 yılda 40 milyar TL’lik ekonomik değer

Türkiye ekonomisine değer zincirinin tamamında 40 milyar TL’lik bir etki yaratan L’Oréal Türkiye 22 markası ve bin kişilik ekibiyle bugün Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte birine, yani 27 milyon tüketiciye ulaşıyor.

İstihdamda "Çarpan" Etkisi

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova, şirketin sadece güzellik sektörünü değil, sosyal kalkınmayı da desteklediğini vurguluyor. Operasyonların doğrudan ve dolaylı olarak 10 binden fazla tam zamanlı istihdam sağladığını belirten Panayotova, çarpıcı bir veriyi paylaşıyor:

"Global araştırmalara göre, L’Oréal ekosisteminde yaratılan her 1 kişilik istihdam, Türkiye genelinde 12 ek istihdamın kapısını açıyor."

İstanbul: Dünyanın 7 İnovasyon Merkezinden Biri

Şirket, yıllık 1 milyar Euro’yu bulan Ar-Ge yatırımı ve dünya genelindeki 4 binden fazla bilim insanıyla "geleceğin güzelliğini" tasarlıyor. Bu küresel ağ içerisinde İstanbul, dünya genelindeki yedi "Açık İnovasyon Merkezi"nden biri olarak konumlanarak Türkiye’nin teknoloji üretimindeki stratejik önemini perçinliyor.

Dijital Güzellikte Rekor Başarı

2014 yılında başlayan dijitalleşme yolculuğu, bugün 22 farklı dijital servis ile hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılı verilerine göre:

7 Milyon Oturum: Dijital servislerde ulaşılan toplam etkileşim sayısı. 6,3 Milyon Renk Tonu: Kullanıcıların sanal olarak deneyimlediği ton sayısı. Avrupa Liderliği: Avrupa bölgesinde en yüksek "keşfedilebilirlik oranına" ulaşan ülke Türkiye oldu.

Tedarikçilerden eczanelere, kuaförlerden start-up'lara kadar dev bir ekosistemi yöneten L’Oréal Türkiye, her yıl pazar büyümesinin 1.5-2 katı üzerinde büyüme hedefiyle Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna eşlik etmeye devam ediyor.



