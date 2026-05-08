OYAK Çimento'dan 2026'nın ilk çeyreğinde 10,7 milyar lira net satış geliri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı.

Yılın ilk aylarında etkili olan olumsuz hava koşulları, deprem bölgesi başta olmak üzere iç pazardaki yavaşlama, mevsimsellik etkisi ve sektör genelinde artan maliyet baskılarına rağmen OYAK Çimento, faaliyetlerine kesintisiz devam etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklanan verilere göre şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde 10,7 milyar lira net satış gelirine ulaştı. Sektörel görünüme paralel hacim daralmasına ve komşu coğrafyalarda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin enerji maliyetleri üzerinde yarattığı baskıya rağmen şirket, 2,6 milyar lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) ve yüzde 24 FAVÖK marjı kaydetti.

Sektör genelinde talep tarafında temkinli bir görünüm öne çıkarken, şirket yaygın tesis ağı ve etkin lojistik kabiliyeti sayesinde faaliyetlerini dengeli şekilde sürdürdü ve değişen piyasa dinamiklerine uyum sağlayabilen yönetim modeli ve gider yönetimiyle operasyonel karlılığını korudu.

Özellikle enerji verimliliği, alternatif yakıt kullanımı, dijitalleşme ve üretim optimizasyonuna ilişkin adımlar atan şirket, bir sanayi üreticisi tarafından tek bir lokasyonda ve öz tüketim amacıyla hayata geçirilen yenilenebilir enerji projelerinden Ankara Beypazarı Güneş Enerjisi Santralini nisan ayında devreye aldı ve bu yatırımıyla toplam yenilenebilir enerji kullanım oranını yüzde 25'e çıkardı.

- "Uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerimize odaklandık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CIMPOR Global Mali İşler Direktörü (CFO) Eralp Tunçsoy, 2026'nın ilk çeyreğinde mevsim normallerine kıyasla yüzde 33, bir önceki seneye kıyasla da yüzde 100 artan bir yağış gördüklerini belirtti.

Tunçsoy, bu durumun deprem bölgesinde azalmaya başlayan talep ve bölgede yaşanan jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan enerji maliyetleriyle birleşerek, sektör genelinde karlılıkları olumsuz etkilediğini aktardı.

Bu dönemde yüzde 24 marjla operasyonlarını sürdüren OYAK Çimento'nun, disiplinli maliyet yönetimi sayesinde sektördeki en yüksek marjları elde etmeye devam ettiğini belirten Tunçsoy, şunları kaydetti:

"Bir yandan mevcut operasyonlarımızdaki verimliliği artırmaya devam ederken, diğer yandan uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerimize odaklanmaya devam ediyoruz. Nisan ayında tam kapasite devreye aldığımız 115 MW büyüklüğündeki Beypazarı Güneş Enerjisi Santrali yatırımımız, yalnızca enerji maliyetlerimizi optimize eden bir proje değil, aynı zamanda karbon nötr yolculuğumuz açısından da stratejik bir eşik niteliği taşıyor. Öz tüketim amacıyla hayata geçirilen en büyük yenilenebilir enerji projesi olma özelliği taşıyan bu santral, tesislerimizin toplam enerji kullanımında yenilenebilir enerji payını yüzde 25'e yükseltecek. Alternatif yakıt kullanımındaki güçlü seviyemiz ve yenilenebilir enerji yatırımlarımız, bizi operasyonel anlamda sektörde ayrıştıran en önemli başlıklar arasında yer almaya devam edecek. TCC ve OYAK'ın bütünleşik sinerjisi ile CIMPOR'un küresel ölçekteki bilgi birikimi, OYAK Çimento'ya hem finansal güç hem de stratejik hareket alanı kazandırdı ve kazandırmaya da devam edecek. Önümüzdeki dönemde de ilk çeyrekte yaşanılan olumsuzlukları telafi ederek, yılın başında belirlediğimiz sene sonu hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için tüm gayreti göstereceğiz."

- Faaliyetlerimizi kesintisiz şekilde sürdürdük"

OYAK Çimento Ülke Üst yöneticisi (CEO) Murat Sela da 2026'nın ilk çeyreğinde sektör genelinde daha temkinli bir talep ortamı öne çıkmasına rağmen, operasyonel güçlerini ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımlarını korumayı başardıklarını ifade etti.

Türkiye'nin 7 bölgesine yayılan entegre tesis ağları, güçlü saha organizasyonları ve üretim kabiliyetleri sayesinde değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağlayarak faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüklerine dikkati çeken Sela, şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğimiz noktada OYAK Çimento'nun en önemli fark yaratan alanlarından biri verimlilik, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve operasyonel optimizasyon başlıklarını aynı anda yönetebilen bütüncül iş modeli. Özellikle enerji verimliliği ve alternatif yakıt kullanımına yönelik çalışmalarımız maliyet yönetimimizi desteklerken, çevresel hedeflerimiz açısından da önemli katkı sağlıyor. İlk çeyrekte ihracat hacmimizde yakaladığımız artış da operasyonel esnekliğimizin ve geniş coğrafyalara erişim kabiliyetimizin önemli göstergelerinden biri oldu. Önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisine, üretime ve sürdürülebilir büyümeye duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza ve dönüşüm projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz."