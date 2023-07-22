Emre Eczacıbaşı'nın girişimcilik ajandası

Eczacıbaşı Topluluğu’nda girişimcilik ve inovasyon projelerine yeni kuşaktan Emre Eczacıbaşı liderlik ediyor. 2019’da bu alanda görev alan Eczacıbaşı’nın bugünlerde yoğun bir ajandası var.

Start Up Dergisinin 2023 Haziran-Ağustos sayısının kapağında yer alan Emre Eczacıbaşı; önümüzdeki dönem girişimcilik faaliyetlerinde ekosistemle iş birliklerini artıracaklarını belirtiyor.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun genç kuşak yöneticisi Emre Eczacıbaşı, Harvard Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2007’de grupta çalışmaya başladı. 12 yıl boyunca çeşitli yapılarda farklı sorumluluklar aldıktan sonra 2019’da toplulukta inovasyon ve girişimcilik koordinatörlüğüne geldi.

Lise yıllarından itibaren sürdürülebilir kalkınma, eşitsizliklerin giderilmesi ve buna yönelik sosyal etki yaratma modelleriyle ilgili olan genç yönetici, girişimciliğe ilk adımını master yaptığı Columbia Business School’dan mezun olduktan sonra okul arkadaşıyla birlikte attı. The Boostrap Project’i kuran Eczacıbaşı, bu sosyal girişim sonrasında da grup bünyesinde çeşitli girişimcilik projelerine liderlik etti.

Bugün Eczacıbaşı Topluluğu hem kurum içi girişimcilik programları hem kurumsal girişim sermayesi fonuyla birçok çalışmaya hayat veriyor. Bu çalışmalara liderlik eden Emre Eczacıbaşı’nın da yoğun bir ajandası var. Önümüzdeki dönem girişimcilik faaliyetlerinde ekosistemle iş birliklerini artıracaklarını söyleyen Eczacıbaşı, “Kurum içine dönük girişimcilik süreçlerimizi kurum dışına da açarak ve dışa dönük yeni programlar devreye alarak Eczacıbaşı Topluluğu’nun gelecek stratejilerine dışarıdan içeriye katkıları dahil etmeyi ve ekosistemin ortak yaratım gücünü harekete geçirmeyi planlıyoruz. Bu yaklaşımla açık inovasyon çağrıları ve ekosisteme dönük odaklı ya da bağımsız girişimcilik fikirlerini değerlendirecek mekanizmalar kurguluyoruz” diyor.

Eczacıbaşı Topluluğu İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Emre Eczacıbaşı ile yapılan röportajın tamamının yer aldığı Start Up Dergisine BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ











