Atlas Copco Kompresör’ün çözüm ortağı olarak rol aldığı, Aytaç Gıda’nın Basınçlı Hava Tasarruf Projesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

Dünya endüstrisine yönelik sunduğu çözümlerle sürdürülebilir sanayi verimliliğini destekleyen Atlas Copco Kompresör, geliştirdiği projelerle de şirketlerin enerji maliyetlerini düşürüyor. Enerji verimliliğini sağlayan ürünleri, Türkiye çapındaki yaygın servis ağı ve donanımlı servis ekibi ile şirketlere enerji tasarrufu sağlamada kılavuzluk eden Atlas Copco Kompresör, bu yaklaşımıyla Türkiye’nin dev şirketlerinden Yıldız Holding’in markası Aytaç Gıda’nın ödül almasında pay sahibi oldu. Atlas Copco Kompresör’ün çözüm ortağı olarak rol aldığı, Aytaç Gıda’nın Basınçlı Hava Tasarruf Projesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

Proje kapsamında Aytaç Gıda üretim tesislerinde yapılan etütler sonucunda şirkete en uygun basınçlı hava çözümlerini tedarik eden Atlas Copco Kompresör, üretimde spesifik enerji tüketimini yüzde 33.6, bir kilogram ürün başına düşen hava miktarını yüzde 26, hava kaçak oranını ise yüzde 53.7 oranında düşürerek, yılda 251.6 ton karbon salınımının önüne geçti. Mevcut üretimde kullanılan kompresörler, Atlas Copco Kompresör’ün enerji verimliliği sunan ürünleriyle değiştirilerek, 3 ay süren etüt çalışmaları sonucunda hedefe ulaşıldı. Atlas Copco’nun donanımlı mühendis ekibinin kontrolünde gerçekleştirilen çalışmalarla üretim maliyetlerinde de önemli bir oranda düşüş elde edildi.

Yatırım maliyeti 9 ayda geri dönecek

Üretimde kullandıkları hava kompresörleriyle Atlas Copco Kompresör’ü enerji verimliliğinde çözüm ortağı olarak konumlandırdıklarını vurgulayan Aytaç Gıda Genel Müdürü Erhan Çetin, “Üretimimizde enerjimizi nasıl en verimli şekilde kullanabileceğimize ilişkin bir arayış içindeydik. Atlas Copco Kompresör, enerji verimliliği sağlayan ürünleri, yaygın servis ağı ve donanımlı servis ekibiyle bu yöndeki arayışımızı karşıladı. Sundukları çözüm ortaklığı ile enerji tasarrufunda en yüksek oranı yakalamayı başardık.” diye belirtti.

Erhan Çetin, “2017 yılından beri yaptığımız enerji projeleriyle enerji tüketimimizde yüzde 38 oranında tasarruf sağladık. Bu projelerden en yenisi olan Basınçlı Hava Tasarruf Projesi’nde Atlas Copco Kompresör’ün çözüm ortaklığıyla en yüksek enerji verimliliğini yakaladık. 3 aya yakın izleme ve analiz yaparak en doğru kapasitede en verimli kompresörleri seçtik. Yatırımımızın karşılığını 9 ay gibi kısa bir sürede alacağız.” dedi.

Daha az enerjiyle daha çok üretim

Atlas Copco Kompresör’ün sahip olduğu ürün karmasıyla şirketlerin enerji tasarrufunu artırarak, sunduğu sürdürebilir enerji verimliliğiyle alanında öncü bir girişim başlattığını kaydeden Atlas Copco Türkiye Endüstriyel Hava Bölüm Müdürü V. Özgün Şenol, şunları söyledi:

“Aytaş Gıda’nın Basınçlı Hava Tasarruf Projesi’nde sunduğumuz çözüm ortaklığıyla bunu bir kez daha kanıtladık. Üretim proseslerinde kullandığımız enerji tasarruflu ürünlerimizle 3 ay gibi kısa sürede çok başarılı bir sonuç aldık. Kullandığımız yeni kompresörler sayesinde proseslerin bakım maliyetleri ortadan kalktı. Daha az enerjiyle daha fazla üretim elde etmeyi başardık. Üretimde hava kalitesini artırarak standardizasyonda en yüksek seviyeye ulaştık. Bütün bunlar, projede hedeflenen sürdürülebilir enerji verimliliği konusunda bizi en başarılı sonuca ulaştırdı”