Enerjisa Enerji Genel Kurulu'nda yatırım ve sürdürülebilir temettü vurgusu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji, 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 25 Mart'ta Sabancı Center'da gerçekleştirdi.

Enerjisa Enerji Olağan Genel Kurul toplantısında, şirketin 2025 yılı güçlü operasyonel ve finansal performansı değerlendirilirken, yatırım odaklı büyüme yaklaşımı, 2026 yılı stratejik öncelikleri ve uzun vadeli değer yaratma perspektifi hissedarlarla paylaşıldı.

Enerjisa Enerji, 2025'te gerçekleştirdiği 23,5 milyar liralık yatırımla, Türkiye'nin enerji altyapısının güçlendirilmesine önemli katkı sağladı.

Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklere rağmen Enerjisa Enerji, 2025'te güçlü finansal ve operasyonel performansını sürdürdü. Şirketin faaliyet geliri yıl sonunda 58,3 milyar liraya ulaşırken, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve modernizasyonu kapsamında toplam 23,5 milyar lira yatırım gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da ayrıca şirketin kar payı dağıtım önerisi de onaylandı. Buna göre, baz alınan net karın yüzde 63'üne karşılık gelen hisse başına 5,08 lira temettü dağıtımı kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Erbil Bayçöl, küresel belirsizliklerin ve zorlu makroekonomik koşulların etkili olduğu bir dönemde, güçlü operasyonel yapıları ve disiplinli yaklaşımları sayesinde yatırım odaklı büyümelerini sürdürürken, paydaşlara sürdürülebilir temettü performansı sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

Enerji sektöründe yaşanan dönüşümün değişen talep ve arz dengeleriyle birlikte daha esnek, daha dayanıklı ve geleceğe hazır sistemleri zorunlu kıldığını ifade eden Bayçöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu doğrultuda, yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da karşılayacak bir perspektifle hareket ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz altyapı yatırımlarıyla Türkiye’nin enerji sistemini daha güçlü ve dayanıklı hale getirirken, ekonomik büyümeyi destekleyen, kesintisiz ve güvenilir enerji arzını mümkün kılan bir yapı inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırım disiplinimizden ödün vermeden, Türkiye’nin enerji altyapısını güçlendirmeye ve enerji dönüşümüne yön veren bir oyuncu olmaya devam edeceğiz. Bu yaklaşımımızla, tüm paydaşlarımız ve yatırımcılarımız için öngörülebilir, sürdürülebilir ve güvenilir bir değer yaratmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."