Hızlı yiyecek (Fast Food) sektörünün en eski markalarından olan Etiler Marmaris ile “Franchise görüşmeleri” yapmak isteyen yatırımcıların sayısı geçtiğimiz 3 ayda 550’ye ulaştı; bu sayı, 2017’nin aynı döneminde sadece 150 kişiydi.

Yaşanan “talep patlamasını” değerlendiren Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, “Hızlı talep artışı markamıza duyulan güveni gösteriyor, bu güven bizi mutlu ediyor”,diyerek şunları söyledi:

“Etiler Marmaris faaliyet gösterdiği sektörde Türkiye’nin tanınmış markaları arasında yer alıyor. Altyapısı gelişmiş, kurumsallaşma düzeyi yüksek olan şirketimizle çalışmak isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Özellikle, ekonomik daralmadan olumsuz yönde etkilenen inşaat, tekstil, ayakkabı, makine gibi sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcıların markamıza ilgisi var. Etiler Marmaris markası ile yapılan yatırımların rantabl olması, peşin satış ve yüksek nakit girdi gibi avantajların bulunması yatırımcı ilgisini artırıyor.”

Etiler Marmaris’in Türk Lirası ile franchise vermesinin ve şube kuruluşundan, günlük operasyonun devamlılığına kadar her konuda yatırımcının yanında yer almasının talebin artışının bir başka nedeni olduğunu belirten Çevik, “ Talep edenleri yatırım ve kârlılık koşulları hakkında tek tek bilgilendiriyoruz; şube açma aşamasına gelenlere lokasyon seçiminden, mimari tasarıma kadar destek sunuyoruz” dedi.

Altı yeni şube yolda

Etiler Marmaris açılan yeni şubeler, imzalanan franchise ve master franchise anlaşmaları ile büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 43 olan franchise sayısı 55’e yükselirken, yurt dışı ve yurt içi master franchise sayısı ise 7’ye ulaştı, böylece toplam franchise sayısı 62 oldu.

Şirketin, sözleşmeleri imzalanan, bir bölümü yakın zamanda açılacak olan 6 şubesi bulunuyor. Bu şubelerin dağılımı şöyle: Kağıthane, Pendik Kurtköy, Tuzla Aydınlı, Ordu Sahili, Kayaşehir, Karaman Park AVM. Kağıthane ve Pendik Kurtköy’de inşaat son hızla devam ediyor.

Sağlıklı ve dengeli büyümeyi sürdürmeyi amaçladıklarını belirten Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, şubelerin yatırım ve işletme maliyetlerini daha rekabetçi fiyatlara kavuşturmak amacıyla tedarikçi çeşitlendirmesine gidildiğini ve çok uygun koşullarda yatırım fırsatlarının ortaya çıkartıldığını söyledi.