"Uzaktan Eğitim Programı" ile sektör profesyonellerinin online olarak eğitim almasını ve bilinçlenmesini sağlayan Eczacıbaşı Profesyonel, platformda tasarruf sağlamanın da yöntemlerini aktarıyor.

Ev dışı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Eczacıbaşı Profesyonel, bünyesinde yer alan EP akademi ile işletmelere yönelik danışmanlık hizmetlerine ve eğitimlerine devam ediyor. Sunduğu eğitimleri online platforma taşıyan Eczacıbaşı Profesyonel, Uzaktan Eğitim Programı ile EDT sektörü çalışanlarına uzmanlık alanlarını geliştirme imkanı sağlıyor. EP Uzaktan Eğitim Programından; ev dışında faaliyet gösteren otel, restoran, yemek şirketi, alışveriş merkezi, hastane, okul, çamaşırhane gibi profesyonel işletmelerde, temizlik ve hijyen standartlarının sağlanmasından sorumlu tüm sektör çalışanları yararlanabiliyor.

Dört farklı başlıkta hijyen ve tasarruf eğitimi

EP Uzaktan Eğitim Programı; temel bilgiler, yüzey temizliği, mutfak hijyeni ve çamaşır hijyeni kategorilerinden oluşuyor. Temel bilgilerde; kimyasalların güvenli kullanımı, suyun önemi gibi profesyonel temizlik sektöründe çalışan herkesin bilmesi gereken temel konuları içeren bilgiler yer alıyor. Yüzey hijyeni; başlığı altında, başlıca yüzey ve zemin çeşitleri, yüzeylerin temizliği ve bakımında kullanılabilecek ürün tipleri, oda ve saniter alan temizliği gibi konular bulunuyor. Mutfak hijyeni ve çamaşır hijyeni başlığı altında ise endüstriyel mutfak ve çamaşırhanelerde kontrollü hijyenin sağlanması için dikkat edilmesi gereken hususlar yer alıyor.

Eğitimler sonrası bilgiler test ediliyor

İnternet üzerinden tüm sektör profesyonellerine açık olan program, ihtiyaca uygun eğitim modülleri ile sektör çalışanlarına sürekli mesleki gelişim fırsatı sunuyor. Program ile ayrıca temizlik ve hijyen konularında verdiği temel bilgiler ve standartlar ile işletmelere hız ve maliyet tasarrufu sağlaması planlanıyor. İşletme çalışanlarının bilinci artarken hizmet kalitesinde de yükselme sağlanıyor. Program sektör profesyonellerinin değerlerine değer katıyor.

Eğitim sonrası katılımcılara kazandıkları bilgileri kolaylıkla test etme imkanı sunan Uzaktan Eğitim Programı, geniş içeriği ile ihtiyacın dışındaki konularda da uzmanların bilgi edinmesini sağlıyor. Eczacıbaşı Profesyonel Uzaktan Eğitim Programına bilgisayar, tablet ya da mobil cihazlarda www.eczacibasiprofesyonel.com ya da www.uzaktanegitim.epakademi.com web sitesi üzerinden sisteme kayıt olarak kolaylıkla ulaşılıyor.