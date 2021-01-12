FİBA CP ve LC Waikiki'den iş birliği

Hali hazırda FİBA CP’nin yurt içindeki AVM’lerinde 4 mağazası ile hizmet veren LC Waikiki, M1 Adana AVM’deki 2 bin m2’lik mağazasından, yaklaşık 4 bin m2’lik yeni ve büyük bir mağazaya geçiş yaptı. Bu yenileme ile LC Waikiki FİBA CP AVM’lerinde toplamda 12 bin m2’lik hizmet alanına sahip oldu. Yenilenen yüzüyle M1Adana AVM LC Waikiki Mağazası, full consept hizmeti ile hem Adana hem de çevre bölgelerden ziyaretçilerine hitap edecek.

“Yakaladığımız sinerjiden mutluyuz…”

LC Waikiki ve FİBA CP’nin güvene dayalı sinerji ve iş birliği sayesinde, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarında önemli projelere imza attıklarını anlatan FİBA Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “LC Waikiki ile yıllar içinde yakaladığımız uyumu sürdürdüğümüz ve kendileri ile yeni projeler gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Gerçekleştirdiğimiz köklü iş birliğimizle yurt içinde ve yurt dışında 6 LC Waikiki Mağazasını misafirlerimiz ile buluşturuyoruz. FİBA CP ailesi olarak yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarımızda bölge halkını dinlemeye özen gösteriyoruz. Tüm yenileme ve büyütme çalışmalarımızda, yaptığımız kiralamalarda onların isteklerini göz önünde bulunduruyoruz. M1Adana AVM’de gerçekleştirdiğimiz renovasyonun etkisi ile müşteri taleplerinin ve etki alanının genişlemesi sonucu mevcut mağazalarımız da alanlarını genişletme ve sundukları hizmetin yelpazesini genişletme yoluna gidiyorlar. LC Waikiki ile hem yurtdışı hem yurtiçinde köklü bir iş birliği geçmişimiz var. Şimdi de M1 Adana AVM’de daha geniş bir alanda hizmet verecek olmasını ziyaretçilerimizin büyük ilgiyle karşılayacağına inanıyoruz” dedi.

“İyi giyinmek herkesin hakkı” misyonu ile yurt içinde ve yurt dışında hizmetlerini sürdürdüklerini anlatan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük “Global marka anlayışımız ve 2023 vizyonumuz doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için her yıl belirli bir oranda yatırım yapmaya devam ediyoruz. FİBA CP’nin yurtiçi ve yurtdışı AVM’lerinde işbirliği yapmaktan ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.