Filli Boya, Japon oluyor

Japon Nippon, bünyesinde Filli Boya markasını da barındıran Betek Boya ve iştirak hisselerini satın alıyor.

26 NİSAN, 20190
Paylaş Tweet Paylaş
Filli Boya, Japon oluyor

Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e devir sözleşmesi imzalandı.

İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co'dan yapılan yazılı açıklamada, devir işleminin Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada işlemin bedeli ise belirtilmedi. Betek Boya hissedarlarının şirketin yüzde 100'üne kadar satış opsiyonu için Ünlü&Co'yu yetkilendirdiği haberi Kasım ayında basında yer almıştı.


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlk kez 1 trilyon doları geçti

İlk kez 1 trilyon doları geçti

40 ülkeye ürün satacak

40 ülkeye ürün satacak

"Fire yönetimi ile yüzde 50 başarı mümkün"

"Fire yönetimi ile yüzde 50 başarı mümkün"

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.