Japon Nippon, bünyesinde Filli Boya markasını da barındıran Betek Boya ve iştirak hisselerini satın alıyor.

Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e devir sözleşmesi imzalandı.

İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co'dan yapılan yazılı açıklamada, devir işleminin Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada işlemin bedeli ise belirtilmedi. Betek Boya hissedarlarının şirketin yüzde 100'üne kadar satış opsiyonu için Ünlü&Co'yu yetkilendirdiği haberi Kasım ayında basında yer almıştı.



