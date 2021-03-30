Finansal varlıkların güncel değerlerini 'cep'e getiren uygulama

Pandemi ile birlikte hayatlarımızda pek çok açıdan önemli değişiklikler oldu ve bazıları kalıcı olacaklar gibi görünüyor. Bunlardan biri de yeni nesil finansal varlık. Dijital para sahipleri için, 8 bini aşkın, değerleri oldukça değişken olan kripto paralar arasında kendi portföylerinin anlık değerlerini kolay bir şekilde takip etmek oldukça önemli. Bir diğer önemli ihtiyaç ise, özellikle dijital platformlarda kişisel bilgilerin korunması, hatta tercihen hiç paylaşılmaması. Bu ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilen “Paramla” uygulaması, popüler kripto paralar da dahil olmak üzere, kullanıcıların tüm finansal varlıklarını tek bir noktadan, kolayca takip etmelerini sağlıyor. Uygulama; finansal varlıkların toplam değerini, istenilen para birimi cinsinden ve yüzdesel dağılımı ile, cep telefonundan kullanıcıya ulaştırıyor. “Paramla” uygulaması, kullanıcının kimliğine ilişkin hiçbir bilgi sormuyor ve saklamıyor.

“Paramla” uygulaması ile Türk Lirası, Döviz (78), Altın-Gümüş (13), Hisse Senedi (400) ve Kripto Para (96) kategorilerinde sahip olunan tüm varlıkların değerlerini, istenilen para birimi cinsinden, sade, kullanışlı ve güvenilir bir kullanıcı deneyimi ile takip etmek mümkün. Uygulama dili Ayarlar ekranından Türkçe veya İngilizce olarak seçilebilirken, para birimi tercihi de aynı ekran üzerinde kolaylıkla düzenlenebiliyor.

Piyasa veri sağlayıcısı Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. ile entegre çalışan “Paramla” (Paramla Finansal Danışmanlık A.Ş.), 2007 yılından itibaren, GittiGidiyor’un eBay’e satış süreci de dahil olmak üzere çok sayıda şirketin CEO’luk görevini sürdürmüş olan Cenk Angın tarafından Ocak 2021’de kuruldu.