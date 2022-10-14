FLO, BlindLook iş birliğiyle görme engellilere erişiyor

FLO, görme engelliler için Türkiye’nin ilk erişebilir alışveriş deneyimi sunan moda perakende markası oldu. 15 Ekim Beyaz Baston Günü’nde BlindLook ile iş birliğini duyuran FLO engelsiz erişim için dikkat çekici bir adım attı. Artık görme engelli müşteriler için flo.com.tr üzerinden ayakkabı alışverişi çok daha kolay ve kullanışlı hale geldi.

FLO, görme engelliler için özgürlük teknolojileri geliştiren Blindlook iş birliği ile alanında bir ilke daha imza atıyor. Görme engellilerin adımları FLO ile özgürleşiyor. FLO ile Ayak Uydur Hayata sloganıyla tüketicilerine seslenen marka ayakkabı alışverişinde engellileri kaldırıyor. Herkes özgürce hayata ayak uydurabilsin diye FLO görme engellilerin özel gereksinimlerine uygun erişilebilir bir hizmet modeline geçiş yapıyor. Türkiye’nin ilk erişebilir alışveriş deneyimi sunan moda perakende markası FLO, BlindLook’un geliştirdiği sesli simülasyon teknolojisi aracılığıyla görme engelli müşterilerinin flo.com.tr ve FLO mobil uygulamasını rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlanıyor.

Hayata geçirdikleri uygulama ile 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü’nün anlamına uygun bir adım atmış olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden FLO Mağazacılık CEO'su Burak Övünç, “Sürdürülebilir bir geleceğe olan inancımızla engelsiz bir alışveriş platformu olmak için sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Herkesin ayakkabıcısı olma misyonumuz doğrultusunda özel gereksinimlere uygun yeni nesil çözümler üretmek için çalışıyoruz. BlindLook ile iş birliği yaparak engelleri teknoloji ile aştığımız daha erişilebilir bir dünya için gönüllü bir adım attık. Online alışverişte görme engelli müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde hizmet veren Türkiye’nin ilk erişebilir alışveriş deneyimi sunan moda perakende markası olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm sektörel paydaşlarımızı da 1 milyon görme engelli vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için attığımız adımlara ortak olmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

BlindLook Kurucu Ortağı Sadriye Görece ise “Türkiye'de 1 milyon görme engelli birey yaşıyor. Görme engelli kitlenin ailesini ve yakın çevresini de dahil ettiğimizde, 5 milyon kişinin hayatına dokunan bir kapsayıcılık örneğine imza attık. Bizim için herkesin özgürce ve bağımsızca yaşayabildiği bir dünya mümkün. İşte bu dünyanın dönüşümüne FLO gibi öncü markalar eşlik ediyor. Bu partnerlik görme engellilerin dışarıda özgürce adımlar atmasını ve kendi ayakları üzerinde durma çabalarını da destekliyor. FLO’ya eşit ve engelsiz bir dünya hayalimizi paylaştığı ve bu hayali destekleyip, büyüttüğü için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.