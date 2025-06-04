“Future of Green Business V” etkinliği gerçekleşti

Green Gold Foundation tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Future of Green Business etkinliği, iş dünyasından çok sayıda önemli ismin katılımıyla Ferko Assembly'de gerçekleştirildi.

Green Gold Foundation tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Future of Green Business etkinliği, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi’nin ev sahipliğinde, iş dünyasından çok sayıda önemli ismin katılımıyla 30 Mayıs Cuma günü Ferko Assembly'de gerçekleştirildi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, doğa temelli çözümlerin iş dünyasının merkezine yerleştirilmesi vizyonu masaya yatırıldı.

“Sosyal Etki Yaratan İş Modelleri Geliştiriyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Green Gold Foundation Kurucu Başkanı Mert Çiftçi, daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için iş dünyasının iş birlikleri kurmasının önemine dikkat çekti. Çiftçi, “Sadece çevre projeleri üretmekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal etki yaratan iş modelleri geliştiriyoruz” diyerek vakfın Afrika kıtasındaki orman yenileme çalışmaları ve karbon kredisi destekli girişimleri hakkında bilgi verdi. Green Gold Foundation, havacılık (Wings), otomotiv (Wheels) ve turizm & konaklama (Stay) alanlarındaki projelerini katılımcılarla paylaşarak yeni iş birliği fırsatlarına kapı araladı.

Kongo’ya Yatırım Çağrısı

Etkinlikte konuşan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Gaia Climate, Global Climate Academy, İngiltere Ticaret Odası ve Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) gibi etkinliğe katılan kurum ve şirketleri Kongo’da sürdürülebilir projelere yatırım yapmaya çağırdı.

Sürdürülebilirlik odaklı bir iş kulübü olan Ferko Assembly’de gerçekleşen etkinlikte düzenlenen panelin moderatörlüğünü Gaia Climate Kurucusu Gediz S. Kaya üstlenirken; Global Climate Academy Kurucusu Sibel Sezer ve Yapı ve Kredi Bankası Sürdürülebilirlik Yöneticisi Yasemin Keçelioğlu panelist olarak yer aldı. Panelde, iklim krizinin çözümünde özel sektörün üstlenmesi gereken sorumluluklar masaya yatırıldı.