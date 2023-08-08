Galeri Bosfor “Doğanın Yankıları” ile Mesa Bodrum’da

Galeri Bosfor’un temsil ettiği sanatçılar Mithat Şen, Olgu Ülkenciler, Burcu Erden, Ahmet Çerkez, Işıl Kapu, Erman Özbaşaran, İpek Yücesoy, Yasha Butler, Renin Bilginer ve Ilgın Seymen’in yer aldığı sergide, form, doku ve anlam dünyası olarak doğaya referans veren eserler yer alıyor.

Açık alanlarda heykellerin Bodrum’un eşsiz florasıyla iç içe geçtiği bu sergi, ziyaretçileri, insan ve doğa ilişkisini eserler aracılığıyla keşfetmeye davet ederken, galerinin "özgün, yalın ve yetkin” sanat pratiği seçkisini izleyiciye sunuyor.

Küratörlüğünü Galeri Bosfor kurucusu Gökşen Buğra’nın gerçekleştirdiği "Doğanın Yankıları"sergisi, doğanın sanatsal ifade üzerindeki derin etkisine tanık olmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Yaz boyunca ziyaretçilerini bekleyen sergide, Erman Özbaşaran’ın rengin hakimiyetindeki soyut manzaraları, Mithat Şen’in parşömen ve mermerle gerçekleştirdiği beden formları, Burcu Erden’in kaya dokulu heykelleri, Ahmet Çerkez’in ham bez üzerine organik lekeleri gibi malzeme ve form odağında özgün işler üreten Galeri Bosfor sanatçılarının işleri yer alıyor.

Doğanın açık metninin sanatçılar tarafından nasıl bir çeşitlilikle yorumlandığının ilham verici bir örneği olan bu yerleştirme, derinlikli çağrışımlarıyla izleyicileri çevre ile kendi bağları üzerine düşünmeye davet ediyor.