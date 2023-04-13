Garanti BBVA'nın kar payı dağıtımı 18 Nisan'da

Garanti BBVA'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin detaylar paylaşıldı.

13.04.2023 15:57:070
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Garanti BBVA'nın kar payı dağıtımı 18 Nisan'da

Garanti BBVA, olağan genel kurulunda, kar payı dağıtımının 18 Nisan'da yapılmasına karar verdi.

Garanti BBVA'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı 1,88 lira olarak belirlendi.

Kar payının 18 Nisan'da peşin ödenmesinin planlandığı ve pay biçiminde ödeme yapılmayacağı bildirildi.

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