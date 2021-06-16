“Geleceğin Etkili Genç Liderleri” için yeni eğitim programları

Türkiye Bilişim Vakfı’nın bir inisiyatifi olan Başlangıç Noktası, “Geleceğin Etkili Genç Liderleri”ni yaratan akademi programına 5 yeni eğitim modülü daha ekledi.

Üniversite öğrencilerine 21. yüzyıl yetkinliklerinin kazandırılması hedefiyle başlatılan programdan, başarıyla mezun olanlara birçok seçkin kurumda staj yapma imkanı sunulurken, oluşturulan güçlü ekosistem sayesinde ise öğrenciler, şimdiden ulusal ve uluslararası birçok üst düzey şirketin radarında yer alıyor.

Geleceğin değişim öncüleri olacak “Etkili Genç Lider” adaylarını ortaya çıkarmak ve onları kariyer hedeflerinde desteklemek üzere yola çıkan Başlangıç Noktası Akademi platformu, yeni eğitim modülleri ile üniversite öğrencilerinin yetkinliklerine katkı sağlamaya devam ediyor. Dünya Ekonomik Forumu ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü gibi seçkin kuruluşların raporları dikkate alınarak oluşturulan eğitimler; öğrencilerin gelişen ve değişen yeni dünya düzeni ile yeni teknolojiler karşısındaki eksikliklerinin tamamlanmasını sağlayacak.

Başlangıç Noktası Akademi program yürütücülerinden Ayşe Sadberk Davarcı, “Yarattığımız ücretsiz eğitim programları ve ekosistem ile ülkemizde dezavantajlı ama yetenekli öğrencileri bulup, eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak, onlara geleceğin değişim öncüleri olarak bir kariyer olanağı sunuyoruz. Türkiye’nin hatta dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak düşünce gücüne sahip bireyleri desteklemek üzere geliştirdiğimiz bu programlarda gençlerimiz, kendi alanlarında hem düşünce hem de uygulama anlamında uzman liderler tarafından hazırlanan eğitim modüllerinden faydalanabilecek” dedi.

5 yeni eğitim içeren program başlıyor

Eğitim içeriklerini Başlangıç Noktası’nın odaklandığı kavramlar çerçevesinde hazırladıklarını ifade eden Ayşe Sadberk Davarcı, “Üniversiteli öğrencilerin farklı disiplinlerden sektörel yetkinliklerini ve sosyal becerilerini geliştirmek için yakınsama ilkesini benimseyerek disiplinler arası bir eğitim modeli sunuyoruz. Bu doğrultuda, sosyal etki odaklı çalışmalarımıza 5 yeni eğitim programı ekledik. Biyoteknoloji, Etki Yatırımı ve Yönetimi, Oyun Teknolojileri, Sibernetik ve Temiz Enerji Teknolojileri başlıklarındaki eğitimler ile öğrencilerin iş/sektör bilgisi kazanmasını sağlarken, teknik konulara giriş niteliğindeki modüllerle de seçtikleri alanlarda dikey uzmanlığa yönelmelerini destekliyoruz. Eğitim programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerden çağın problemlerine duyarlı, çözüm odaklı ve inisiyatif alabilen etkili genç liderler yetiştirmeyi; böylece doğaya, insana ve topluma katma değer yaratan değişim öncülerinin sayısını ve etkisini artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bu yeni eğitim programından mezun olacak adayların geleceğin nitelikli genç liderleri olmaya aday isimler olduğunu vurgulayan Ayşe Sadberk Davarcı şöyle devam etti: “Etkili genç liderlerin iş hayatına atılmalarında da kolaylaştırıcı rol üstleniyoruz. Bu aşamada, programa yoğun ilgi ve destek gösteren şirketlerin yer aldığı staj veri tabanı ile öğrencilere farklı sektörlerden birçok seçkin kurumda staj yapma imkanı sunuyor ve adayların Başlangıç Noktası’nın seçkin etkili genç liderler ağına girmesi, bu ekosistemin bir parçası olmaları fırsatını sunuyoruz.”

Açıklanan yeni eğitim programları ise şöyle:

Biyoteknoloji Eğitim Programı

Biyoteknolojik dönüşüm çerçevesinde katkı sağlamak amacı ile oluşturulan program, biyoekonomiden tarım ve gıda biyoteknolojisine, biyolojide veri madenciliğinden kişiselleştirilmiş tıp teknolojileri ve moleküler tanı tarama stratejilerine kadar birçok alanda eğitim imkan sunuyor.

*Son başvuru tarihi 16 Haziran 2021

Etki Yatırımı ve Yönetimi Programı

Başlangıç Noktası ve New Unicorn iş birliğinde oluşturulan programda, etki yatırımı pazarının, aktörlerinin ve hızlı büyümesinin arkasındaki faktörler etraflıca inceleniyor.

* Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2021

Oyun Teknolojileri Programı

Oyun teknolojilerine ilgi duyan üniversite öğrencilerine mobil oyun dünyasını tanıtmayı ve mobil oyun sektörüne potansiyel insan kaynağı yaratmayı amaçlayan bir programdır. Netmarble Turkey desteği ile oluşturulan eğitimin içeriği; mobil oyun dünyasının temellerinde başlayarak oyun tasarımını, oyun geliştirmeyi, hazırlanan oyundan para kazanmayı ve mobil oyun sektöründe girişimciliği kapsamaktadır.

* Son başvuru tarihi 30 Haziran 2021

Sibernetik Programı

Canlı ve cansız tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini inceleyen alana dair yenilikçi bir eğitim programıdır. Günümüzde var olan ağ yapılarının keşfini ve yapıların nasıl bir bütün olarak daha verimli çalıştığı incelenecektir. Sosyal, ekonomik, fiziksel ve düşünsel birçok zihin açıcı fikrin konuşulacağı bu eğitim, inovasyonu ve kırılım düşünce biçimini (disruption mindset) merkeze almaktadır.

* Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2021

Temiz Enerji Teknolojileri Programı

Öğrencilere temiz enerji teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji piyasaları, enerji verimliliği ve dijital teknoloji uygulamaları başlıkları altında kapsamlı bir eğitim programı vermeyi hedeflemektedir.

* Son başvuru tarihi 30 Haziran 2021

Başlangıç Noktası Akademi hakkında daha bilgiye ve eğitim programlarının detaylarına https://baslangicnoktasi.org adresinde ulaşabilirsiniz.