Geleceğin finansal hizmetlerinin lokomotifi Neobanklar olacak

Nil Dumansızoğlu / ndumansızoğlu@capital.com.tr

Neobank kavramı bankacılık dünyasının en önemli trendlerinden biri olarak öne çıkıyor. Banka şubesine ihtiyaç duymadan tüm finansal hizmetlerin cep telefonu aracılığıyla çözülmesini sağlayan Neobankların sayısı tüm dünyada gün geçtikte artıyor. 2022 yılında yaklaşık 67 milyar dolar olarak kaydedilen küresel Neobank pazar büyüklüğünün 2030'a kadar yüzde 54,8'lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla (YBBO) artması ve 600 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Tüketicilerin her geçen gün değişen finansal ihtiyaçlarını karşılamada hızlı ve kolay çözümler üreten Neobankların popülerliği gün geçtikçe artarken, finans dünyası da buna paralel bir şekilde değişiyor ve bankacılığın dönüşme potansiyeli artıyor. 2008 mali krizinden sonra teknolojiden yararlanarak şeffaf ve erişilebilir bir deneyim sunmak amacıyla ortaya çıkan Neobanklar, bugün özellikle Y ve Z Kuşakları tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yapılan global araştırmalara göre Y Kuşağı'nın yüzde 49'u, Z Kuşağı'nın ise yüzde 53'ü finansal hizmetler için Neobankları kullanıyor. Geleceğin finans deneyimi olarak görülen Neobankacılıkta bazı trendler de öne çıkıyor:

Yapay zekâ ve makine öğrenimi

Neobanklar müşterilerine daha kişileştirilmiş ve verimli bir bankacılık deneyimi sunuyor. İş modelinin temelini yapay zekâ kullanımı ve makine öğrenimi oluşturan Neobanklar, müşterilerine özel, kişiselleştirilmiş finans hizmetini kolay bir şekilde verebiliyor. Müşterilerin tasarruf etmelerini ve daha akılcı kullanımlar yapmalarını sağlayabiliyor.

Dijital cüzdanlar ve ödemeler

Neobanklar dijital cüzdan ve ödeme seçenekleri sunarak ödemeleri daha kolay hale getiriyor. Hızlı, kolay ve güvenli ödeme ve para transferi işlemleri, harcama bölüştürme, limit birleştirme gibi hizmetlerle müşterilerine hem vakitten hem de bütçelerinden tasarruf etme imkânı sağlıyor.

Açık bankacılık ve API entegrasyonları

Neobankların en büyük avantajlarından biri de kesintisiz bir bankacılık deneyimi sunuyor olabilmesi. Neobanklar, yüksek teknoloji kullanım yeteneği ile oluşturulan API'lerle diğer finansal hizmetlere ve bankalara entegre olabiliyor. Bu da müşterilerin tüm mali durumlarını tek bir yerden yönetmesine olanak tanıyor.

Hizmet entegrasyonları

Neobanklar müşterilerine daha bütünsel bir bankacılık deneyimi sunabiliyor. Farklı hizmet platformlarıyla entegrasyon ve iş birliği yapıp müşterilerine özel deneyimler ve kolaylıklar sunabiliyor.

Finansal hizmetlerde IQ ve EQ dönemi

Neobankların geleceğiyle ilgili değerlendirmede bulunan MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya “Neobanklar geleceğin finansal hizmetlerinin lokomotifi konumunda. Bu yaklaşım kullanıcılara finansal anlamda kontrolü kendi ellerine almalarını ve daha özgür bir deneyim sunmalarını sağlıyor. Bunun sebebi de geleneksel bankacılığa göre yüksek teknolojik kapasiteleriyle daha çevik hareket edilebilmesini sağlamaları. Biz de MARS'ı hayata geçirirken bunu planladık. Bir TekFin olarak MARS ile amacımız kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çözümleri teknoloji yardımıyla geleneksel bankacılığın dışında çözümler arayanlarla buluşturmak. Bunu yaparken de teknolojimize IQ ve EQ vizyonunu kattık. IQ vizyonuyla bir Neobankın finansal anlamda verebileceği tüm akılcı çözümleri sunduk. Kullanıcılar, MARS'a tanımladıkları kartların limitlerini MARS kartta birleştirilip tek seferde ve tek yerden tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kendi aralarında para transferi yapabiliyorlar, diledikleri ATM'den MARS fiziksel kartlarıyla ya da QR kodla herhangi bir komisyon ödemeden para çekebiliyor ve QR kod ile ödeme yapabiliyorlar” dedi.

MARS'ta kullanıcıların akıllı bütçe yönetimine sahip olduğunu belirten Emrah Kaya, “Kullanıcılar, otomatik olarak para yatırma, kart önceliklendirme, harcama böl özelliğiyle hem zaman tasarrufu hem de kolaylık elde ediyorlar. EQ özelliğimizle ise MARS Kolonileriyle özel fırsatlardan yararlanmalarını, harcama yaptıkça zaman aşımına uğramayan MARS Miles kazanmalarını sağladık. MARS'ta Prime, Platinum ve Titanium Metal kart üyelikleri bulunuyor. Amacımız, Neobank deneyiminin ülkemizde de yaşatmak” ifadelerini kullandı.