Genç girişimciler Kaan Günay ile Onur Kardeşler tarafından ABD'de kurulan Firefly, küresel teknoloji sektörüne yön veren iki dev girişim sermayesi fonundan 30 milyon dolarlık yeni yatırım çekti.

ABD’de San Francisco ve Los Angeles’ta paylaşımlı araçlar ile taksilerin üstüne durumsal farkındalığa sahip akıllı ekranlar yerleştirerek rota, bölge demografik yapısı ve trafik koşullarına göre reklam gösterimi yapan genç girişimciler Kaan Günay ile Onur Kardeşler’in kurduğu akıllı medya platformu girişimi Firefly, yeni yatırım turunu tamamladı. Küresel teknoloji sektörüne yön veren iki dev girişim sermayesi fonundan 30 milyon dolar yatırım çekti. GV’nin (eski adıyla Google Ventures) liderliğinde gerçekleşen Seri A yatırımına hali hazırda yatırımcısı olan NFX de katıldı. Firefly, Aralık 2018’de de 21,5 milyon dolarlık yatırım almıştı.

San Francisco’da 2017 yılında kurulan Firefly, aldığı yatırıma ek olarak New York pazarına girdiğini açıkladı. Kentin taksi üstü reklam panosu pazarının yüzde 50’sini kontrol eden STRONG’un dijital operasyonlarını devraldı.

Türkiye’de istihdam 2 kat artacak

Firefly CEO’su Kaan Günay, “Kısa zamanda ABD’nin en hızlı büyüyen akıllı medya platformuna dönüştük. Reklamcılık teknolojilerinin gelecek kuşağını temsil ediyoruz. İnovatif yazılımımızı New York’a taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. ABD’de yeni şehirlere de odaklandık ve hazırlıklarımız sürüyor. Aralık 2018’de aldığımız yatırım sonrasında İstanbul’da ofis yatırımı yaparak 50 yazılımcıya istihdam yaratmıştık. Yatırımımız sürecek. İstihdam ettiğimiz yazılımcı sayısını kısa zamanda 100’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Herkes kazanıyor

Firefly’ın bütün paydaşlarına kazandıran bir iş modeli olduğunu ifade eden Günay, “Paylaşımlı araçlar ile taksi sürücülerine yüzde 15’e varan oranda ek gelir yaratıyoruz. Yerel yönetimler ile işbirliği yapıyoruz. Kayıp çocuklara yönelik Amber Uyarı Sistemi’nin duyurularına ekranlarımızda yer veriyoruz. Sivil toplum kuruluşları, yerel küçük işletmeler ve diğer yerel yönetim duyuruları için ekran envanterimizin yüzde 10’unu tahsis ettik” şeklinde konuştu.

GV: Yeni reklam formatı yaratıyor

Firefly’a yaptıkları yatırımı değerlendiren GV Genel Ortağı Adam Ghobarah, “Önemli ölçekte yeni reklam bir reklam formatı yaratıyor” dedi. Taksilere ek olarak paylaşımlı araçların ulaştığı büyüklüğün şehirlerde ada ve zamanlama bazlı ev dışı dijital reklamcılık fırsatı yarattığına dikkat çeken Ghobarah, “Kaan, Onur ve Firefly ekibi şu ana kadar bu süreci çok iyi bir şekilde yürüterek, uzun vadede şehirlere veri sağlamaya ne kadar motive olduklarını gösterdiler.” şeklinde konuştu.