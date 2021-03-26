Getir, Türkiye'nin ikinci 'unicorn'u oldu

Online market teslimat uygulaması girişimi Getir, 1 milyar dolar değeri aşarak unicorn olduğunu açıkladı. Bundan yaklaşık 5 yıl önce kurulan Getir, Türkiye’nin yatırım alarak unicorn değerine ulaşan ilk girişimi oldu. Getir’in Kurucusu Nazım Salur, 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaştığını online basın toplantısıyla duyurdu.

Getir, bu yılın başında Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcılarından Michael Moritz’in başkanlığında yeni bir fonlama turunda 128 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yatırımı yurtdışı büyüme için kullanan girişim, Londra’ya açılmıştı. Getir Almanya, Fransa ve Hollanda'da da çalışmalara başlayacak ve Brezilya'da yılın ikinci yarısında operasyona başlamayı planlıyor.

Türkiye'nin ilk unicorn'u ise oyun sektöründen Peak Games olmuştu. Zynga Inc 1,8 milyar dolara şirketi satın almıştı. Anlaşmaya göre, satın alma 900 milyon dolar nakit ve 900 milyon dolar da Zynga hissesi karşılığı gerçekleşti.