GetirBüyük’ten Ramazan ayına özel reklam filmi

Sunduğu binlerce uygun fiyatlı ürünle kullanıcılarının market ihtiyaçlarını evden çıkmak zorunda kalmadan karşılayan GetirBüyük’ün yeni reklam filmi televizyonda ve dijital platformlarda yayınlandı.

23.03.2023 16:51:380
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GetirBüyük’ten Ramazan ayına özel reklam filmi

Büyük market alışverişlerini hızlı ve zahmetsiz şekilde karşılayan GetirBüyük’ün ramazan ayına özel reklam filmi yayınlandı. Ünlü oyuncular İbrahim Büyükak ve Binnur Kaya’nın rol aldığı reklam filminde kalabalık bir ailenin iftar yemeğindeki tüm ihtiyaçları GetirBüyük tarafından karşılanırken, ramazan sofralarının bereketi de eğlenceli bir şekilde aktarılıyor.

Sunduğu binlerce uygun fiyatlı ürünle kullanıcılarının market ihtiyaçlarını evden çıkmak zorunda kalmadan karşılayan GetirBüyük’ün yeni reklam filmi televizyonda ve dijital platformlarda yayınlandı. Bu yeni film ile, Binnur Kaya, Necati karakterini canlandıran İbrahim Büyükak’ın ablası rolü ile ilk defa ekranlara geliyor.

Ramazan ayına özel hazırlanan reklam filminde, büyük market alışverişleri için GetirBüyük’ün kullanıcılarının yanında olduğu vurgulanırken, GetirBüyük ile yapılan alışverişlerin zahmetsiz ve hızlı olduğu mesajı veriliyor.

Ramazan alışverişleri GetirBüyük ile zahmetsizce kapıda

Reklam filmi, Necati’nin babaannesinin, tüm ailenin bulunduğu sohbet grubuna yanlışlıkla “İftara ne isterseniz?” mesajını atması ile başlıyor. Mesajı aldıktan sonra ardı ardına akşamki iftar yemeği için istekte bulunan aile üyeleri için uzun bir alışveriş listesi hazırlanıyor. İftara az bir vakit varken bu kadar ürünü nasıl alacaklarını düşünen aile için çözüm “daha büyük düşünen” Necati’nin ablasından geliyor ve tüm alışveriş evden çıkmadan zahmetsizce GetirBüyük’ten yapılıyor.

Ramazan ruhunu yansıtan bu eğlenceli film “Büyük sofralar için alışveriş listeleri uzuyorsa, GetirBüyük’teki binlerce ürün uygun fiyatlarıyla kapınızda” mesajını vererek, tüm ailenin iftar sofrasında mutlu bir şekilde buluşmasıyla sonlanıyor.

GetirBüyük Ramazan Ayı Reklam Filmi Künyesi:

Reklam veren: Getir

Reklam Ajansı: Titrifikir

Prodüksiyon Şirketi: 25 Film

Yönetmen: Ali Taner Baltacı

Post Prodüksiyon: Sinefekt

Müzik: İmaj Müzik

Mecralar: TV & Dijital


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