Gıda talebini fırsata çevirecek

Kanık Şirketler Grubu bünyesinde 2015 yılından beri zırai ve iş makineleri için lastik üreten ÖZKA Lastik, kendi sektöründe Türkiye’de yüzde 40 pazar payı ile lider konumda bulunuyor. Üretiminin yüzde 70’ini 90 ülkeye ihraç eden şirket, 2022’yi 3,4 milyar TL ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. Şirket ihracatının yüzde 47’sini Avrupa ülkelerine yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile krize yol açan gıda tedariği sorunu Avrupa ülkelerinde tarımsal üretimin artmasına yol açarken, ÖZKA Lastik de bu gelişmeden hareketle Avrupa pazarında hızlı büyüme kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Paris Sima Fuarı’nda boy gösteren ÖZKA Lastik’in Yönetim Kurulu Üyesi Nur Kanık, Yunanistan’da da pazar lideri olduklarını, Polonya’da ilk 3, Almanya’da ilk 10’da yer aldıklarını belirtiyor. Kanık, 2023’te Avrupa pazarında yüzde 35 büyüme hedefi koyduklarını vurgulayarak, “Kocaeli’de 200 bin metrekarelik alanda 3 üretim tesisi ile günlük 220 tonluk üretim yapıyoruz. Avrupa’dan sonra Amerika pazarında da büyümek istiyoruz” diyor.

İhracatın yüzde 47'si Avrupa'ya

Güçlü üretim altyapısı ve geniş ürün gamı ile zirai ve iş makineleri lastikleri sektörüne öncülük eden ve toplam ihracat cirosunun %47’sini Avrupa’dan elde eden ÖZKA Lastik, küresel tarım piyasalarında teknoloji kullanımıyla öne çıkan Avrupa’da hedef yükseltiyor. Geçtiğimiz yıla göre Avrupa’da 2023 sonunda cirosal bazda %35 büyüme hedefleyen ÖZKA Lastik, tarımsal makinelerde ileri teknoloji kullanımıyla öne çıkan ve yakıt tasarrufu sağlaması sebebiyle radyal lastik kullanımının yaygın olduğu Avrupa pazarında üretim gücü ve geniş ürün gamıyla öne çıkıyor. Zirai ve iş makineleri sektörünün en büyük buluşma noktası Paris Sima Fuarı’nda Avrupa projeksiyonunu açıklayan ÖZKA Lastik, radyal ürün gamı Agrolox’un yeni ebatını ve radyal römork deseni Agrigor’u fuarda tanıttı.

Zirai ve iş makineleri lastikleri sektöründe Türkiye’yi aşarak dünya topraklarında iz bırakan yerli ve milli marka ÖZKA Lastik, uluslararası arenada boy göstermeye devam ediyor. Üretiminin %70’ini 90’dan fazla ülkeye ihraç eden marka; Kocaeli’nde 200.000 m2’lik alanda 3 ayrı fabrikada günlük 220 ton, yılda yaklaşık 1,5 milyon adet üretim gerçekleştirerek Türkiye ekonomisinde güçlü bir yer ediniyor. 2022 sonunda 125% büyüme ve yaklaşık 3.4 Milyar TL ciro hedefleyen ÖZKA, her yıl artan güçlü büyüme ivmesini tarım teknolojileri ile ön plana çıkan Avrupa pazarı ile hızlandırıyor.

Avrupa pazarında %35 büyüme hedefi

Konu ile ilgili açıklama yapan ÖZKA Lastik Yönetim Kurulu Üyesi Nur Kanık, Avrupa pazarında farklı kategorilerde geniş & kaliteli ürün gamı, üretim gücü ve rekabet avantajının yanı sıra Türkiye’nin lojistik avantajına bağlı olarak hızlı büyüdüklerini belirtiyor. Kanık, şunları söylüyor:

"Avrupa pazarında teknolojik bileşenleri doğru kullanan markalar hızlı büyüme eğilimi gösteriyor. ÖZKA olarak Ar-Ge gücümüzü çok iyi kullanıyor ve yeni teknolojilere çok hızlı adapte oluyoruz. Avrupa pazarında yakıt tasarrufu sağlaması ile öne çıkan radyal grubumuzla öne çıkıyoruz. Bu talebin daha da artacağını öngörerek yatırımımızı tamamladık ve kapasite artışını devreye aldık. Hedefimiz toplam ihracat ciromuzun %47’sini elde ettiğimiz Avrupa pazarında 2023 sonunda cirosal bazda %35 büyümek. Brezilya, Meksika gibi ülkelerle Amerika pazarında oldukça aktif olmamızın yanı sıra Avrupa her zaman bizim ihracatımızı domine eden pazar olarak öne çıkıyor. İtalya, Almanya, Fransa, Portekiz, İspanya, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti gibi birçok Avrupa ülkesiyle düzenli ihracatımız mevcut. Avrupa’da en çok talep gören lastikler radyal lastikler olurken Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerine doğru gittiğimizde konvansiyonel lastiklerimizin de talep gördüğünü söyleyebiliriz. Geniş ürün gamımızla Avrupa’da radyal grup başta olmak üzere her türlü ihtiyaca hızlıca cevap verebiliyoruz."

Küresel ve yerel dinamikleri hızlı ve doğru okuyup aksiyon planlarını hızlıca devreye alan bir marka olduklarını belirten Kanık, teknolojiyi odağına alan Avrupa pazarında zirai ve iş makinesi araç lastikleri alanında talebin özellikle radyal grupta daha da artacağına ve ticaret hacminin daha da büyüyeceğine inandıklarının altını çiziyor.

Avrupa tarım politikalarını revize ediyor

Covid salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünyanın gündemine oturan gıda krizi, ülkelerin tarım politikalarını revize etmesini sağlıyor. Avrupa, tarımda teknolojiyi daha çok kullanma ve kendi yeterli tarım üretimlerini oluşturma yönünde politikalar geliştirirken tarım arazilerinin çoğaltılması ve tarımsal üretiminin artırılması yönünde yeni eylem planları oluşturdu. Kanık ‘Tüm dünyanın ve özellikle Avrupa’nın tarım politikaları ciddi bir değişime uğradı. Savaş ve Covid salgını yanı sıra hızla artan dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyarı bulacağı ve buna bağlı olarak gıda tüketiminin de yüzde 60 artış göstereceği öngörülüyor. Dolayısı ile tarımın ülke ekonomileri ve toplumunun uzun vadeli sürdürülebilir bir geleceğe dönüştürülmesinde en önemli sektörlerden biri olduğu daha net bir şekilde ortaya çıktı. Ülkelerin tarımsal büyümeye odaklanmaları bizim için farklı pazarlarda büyüme ve ihracat pazarlarımızı genişletme noktasında ciddi bir fırsat yaratıyor.’ diyor.

Radyal lastiklerde büyüme hedefleniyor

Geçtiğimiz yıl teknolojinin gelişimi ile birlikte özellikle Avrupa pazarında öne çıkan radyal lastiklere 30 Milyon Dolar’lık yatırım gerçekleştiren marka, yatırımın tamamlanması ile birlikte çoğunluğu radyal lastiklerde olmak üzere %55 oranında kapasite artışı sağladı. 2022 yıl sonunda bu kapasite artışını %14’lük ekstra bir artışla destekleyeceklerini ve 2025 yılında günlük 600 ton üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kanık, sektörün ihtiyaçlarını zamanında öngören bir marka olarak yeni stratejilerini konvansiyonel lastiklere göre daha esnek, daha uzun ömürlü ve yüksek performanslı radyal lastiklere odaklanarak geliştireceklerinin altını çizdi.



